湖北大叔假扮港女在WhatsApp行騙　引誘受害者買遊戲點數卡當嫖資

湖北石首警方近日搗破一宗網絡詐騙案件，當地3名男子冒充香港年輕女性在社交平台上找人聊天，稱可提供有償性服務，引誘受害者購買遊戲點數卡充當嫖資，隨後再轉賣點數卡資料牟利，自5月份以來已獲利13萬元（人民幣．下同）。目前3名疑犯均被刑事拘留。

湖北石首3名男子在一間餐廳的二樓租屋住，形跡可疑引起警方關注。（影片截圖）

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據內媒報道，3名涉案男子尹某、馮某、張某在當地一間餐館的二樓租屋住，他們極少出門，連吃飯都是由餐館老闆送上樓，形跡十分可疑。石首市民警鄭可表示，這三人均是本地人，雖無前科，但本地人一起合租非常奇怪，加上其舉止神秘，因此警方一直暗中觀察他們。

在觀察一段時間後，警方決定對三人實施抓捕，上樓搜查後發現主犯尹某匿藏在房間一個暗格內，並陸續在其他角落找到另外兩名疑犯。

湖北男子假扮港女在WhatsApp尋找香港人搭訕，發送性感相片。（影片截圖）

經詢問，尹某供述，自己夥同兩名親戚冒充香港年輕女性在社交平台上尋找香港人搭訕，聲稱可提供有償性服務，以現金交易不安全為由，誘導受害人購買遊戲點數卡充當嫖資。他們隨後又以押金和風險金為由，繼續誘騙對方買點數卡。在獲得遊戲點數卡的序號和密碼後，尹某在網上轉賣點數卡牟利，5月至今以獲利13萬元。

據悉，三人因犯詐騙罪均被刑事拘留，案件仍在調查中。

（澎湃新聞）