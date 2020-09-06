騰訊微博宣布關停　用戶數曾逾3億超越新浪微博

9月5日，騰訊微博宣布，將於9月28日晚23時59分停止服務和營運，屆時用戶將無法登入。消息引發網民熱議，很快登上新浪微博熱搜。

騰訊微博在公告中稱，此次決定是由於業務調整。公告還提醒，用戶如有需要，可在停止服務前備份自己的相關資料。

消息引發網民熱議，在新浪微博登上熱搜第9名，不少網民留言表示：「騰訊微博還在營運？ 我以為早就沒了」、「騰訊竟然也有產品無人問津」，也有人表示完全不知有這個產品：「 騰訊啥時候有微博了？」、「第一次知道還有這個玩意」。

騰訊微博早已被騰訊棄之不顧，功能寥寥無幾。（資料圖片）

根據內媒報道，騰訊微博「早已處在基本廢棄的狀態」，頁面長時間停留在加載狀態，十分緩慢。註冊成功後的頁面更是無比簡陋，只剩下「首頁」和「看視頻」兩個主要頁面選項。

資料顯示，新浪微博是於2009年8月發布，相隔8個多月後，騰訊微博於2010年4月1日開始小規模內測，5月1日開放用戶邀請註冊。當時僅支援發布文字，暫未開放圖片功能，字數限制為140字。

2011年11月11日，騰訊總裁劉熾平透露，騰訊微博在第3季度增長迅猛，截至當年9月30日的註冊用戶數超過3.1億，比6月底增長7千多萬；日活躍用戶數超過5000萬。同年11月，新浪微博宣布註冊用戶數達到2.5億，而每日登錄用戶大約為2500萬。

2014年11月，騰訊微博公告稱由於產品功能調整，暫停收費會員服務。（資料圖片）

2014年7月，騰訊內部人士向多間內媒透露，騰訊微博事業部已被撤銷。原微博團隊啟動大調整，其產品營運團隊將被整合入騰訊新聞團隊，其餘部分員工則被分流至騰訊微視團隊，只留下部分人員維持日常基本營運。同年11月，騰訊微博公告稱由於產品功能調整，暫停收費會員服務。

新浪微博不少其他競爭者早已選擇放棄。2014年11月起，搜狐微博只能瀏覽已有內容，不能發布新內容，其它功能也不再可用。同月，網易微博亦宣布將正式關閉，用戶被遷移到其網誌平台LOFTER上。2019年10月，官媒人民網旗下「人民微博」也宣布正式關閉，該平台曾因前國家主席胡錦濤開辦實名認證帳號而引發轟動。

（綜合報道）