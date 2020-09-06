河北3600萬彩票獎金無人認領　成體育彩票史上最大額棄獎

今年1月18日，河北石家莊開出一張體育彩票大樂透一等獎，單票中獎3600萬元（人民幣．下同．約合4078萬港元），然而直到8月31日兌獎期限屆滿，中獎者仍未認領獎項，成為體彩史上最大額棄獎。

據內媒報道，這張中獎彩票出自石家莊欒城區東尹村的一間彩票店，為「2倍30元投入的單式追加票」。體彩的兌獎期限為60個自然日，但今年因疫情影響，體育總局體彩管理中心將去年11月23日至今年6月30日開獎的電腦體育彩票（包括樂透型、數字型、競猜型體育彩票），兌獎截止日期統一延長至今年8月31日。

河北體彩中心在微博呼籲大獎得主現身。（微博截圖）

8月26日，由於兌獎截止日期臨近，河北省體彩中心在官網刊登了尋人啟事，呼籲大獎得主趕快現身。8月31日，河北省體彩中心安排專門的兌獎人員值班等候至晚上12時，但沒能盼來這名得主。

9月1日上午，河北體彩官網發布公告，確認這3600萬元成為棄獎。根據規定，逾期未兌獎的獎金將納入彩票公益金，用於社會公益和體育事業發展。這3600萬元的棄獎也成為體彩史上最大棄獎，超越2011年南京的第11062期單票命中1619萬元（約合1834萬港元）大獎但無人認領的記錄。

（綜合報道）