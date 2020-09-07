【高空擲物】重慶啟用智能監控系統　可定位拋物位置追蹤墜落軌跡

重慶警方今年5月起在公安系統開發部署高空拋物智能預警監控系統，8月首批試點設備正式投用。據介紹，該系統可以現場定位出拋物位置，追蹤下落軌跡，「小到一包紙巾，大到石塊，都能被抓拍檢測到。」

重慶市九龍坡區安裝了高空拋物智能攝像機。（中新網／影片截圖）

內地近年來頻頻出現高空擲物案，部分案件更導致他人受傷甚至死亡，而肇事者卻難以追尋。針對高空拋物，重慶警方開發了一套名為「瞭望者」的智能預警監控系統，可實現對高空拋物的自動追溯和預警，讓高空拋物者無所遁形。

據項目主創人員、九龍坡區公安分局科信科民警介紹，該系統採用計算機視覺識別技術，結合智能攝像頭、智能存儲等設備，集成了主動抓拍檢測、自動現場取證、集中展示和實時預警的功能。

民警表示，當拋物下落時被攝像頭捕捉到，系統則會立即自動生成一張拋物線的全景圖和一段10秒左右的拋物短片，並定位出拋物位置，追蹤下落軌跡。後台民警則可以通過系統生成的圖片和視頻，找到拋物者。「即便沒有造成損傷，我們也能瞭解到誰有高空拋物的習慣，並及時通知社區民警和物業管理人員上門規勸教導。」

據悉，九龍坡區警方將結合轄區高樓多、商業步行街多、商住一體公共區域多的特點，有針對性地在楊家坪商圈等區域進行試點，後期再逐步推廣。

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據此前報道，四川遂寧首個高空墜物致人死亡案在8月24日宣判，因久未找到拋物者，事發地整幢樓的住戶均被判賠3000元人民幣。作出判決的遂寧船山法院解釋稱，讓所有人分擔損失是「彰顯社會的公平正義」。

內地《侵權責任法》第87條規定，「不明拋擲物、墜落物損害責任糾紛」適用過錯推定原則，即只要業主或房屋的使用人不能舉證證明自已沒有過錯，則推定其有過錯。

因此有重慶市民表示，安裝了智能監控系統後，高空拋物的責任得到明確，大家也會約束自己的行為。

（重慶晚報／中新網）