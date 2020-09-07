世碩電子向入職員工發證件亂拋落地　引爆集體離職潮

華碩電腦旗下為蘋果公司代工的和碩科技，其子公司昆山世碩電子的生產線近日爆出集體離職潮。 事緣該公司的職員在上周六（5日）發放新入職員工證件時，竟直接將證件亂拋到地上，被點名的員工只能上前低頭彎腰拾取。事件曝光後引起軒然大波，網民紛紛批評該公司踐踏員工尊嚴。

員工證件散落一地，眾人要低頭尋找並彎腰拾起。（影片截圖）

在微博等社交平台上流傳的短片顯示，事發當日三名男子站在一張桌子前面，其中一人手持話筒讀名，他每讀到一個名字，就向地上扔下一張員工證件。眾人只能上前彎腰拾起地上的證件，間接向派發證件的人「卑躬屈膝」行禮。有人從地上撿起自己證件的同時，另一人的證件就從他眼前飛過。

一名在場的吳姓員工事後透露，現場沒有人對這種行為表示抗議，他也沒有太大感覺，「出門在外，就得忍氣吞聲。我從小聽到大。沒辦法，不撿起來吃虧的還是自己。或許有些人桌子上拿的，但基本上都是撿的。這件事我覺得和發證件員工自身素質有問題。」該員工回到宿舍後，比他年紀更大的工友也只是罵了幾句。

但相關短片曝光後引發眾怒，不少網民指該公司涉嫌歧視員工：

「這樣的工廠不把人當人看。」 「領導團隊缺乏起碼的教養。」 「沒有尊嚴的工作，寧可不做。」 「心高氣傲，連人與人之間的尊重都沒有。」

輿論發酵後，昆山世碩電子官方發布聲明回應稱，「對於我司新人培訓單位，因招工旺季場地受限，現場管理不到位，工作人員以不當方式發放員工證件，致使新人不受尊重，我司深表震驚與遺憾，因此事造成社會大眾不良觀感及負面影響，再次表達萬分歉意。」

昆山世碩電子在聲明中承認管理失職，並稱主管率團隊向員工致歉，會重新審視及完善培訓人員的管理及培訓，加強主管現場巡視與關懷。至於涉事員工的不當作為，會依廠規處理。

惟這份道歉聲明並沒能挽回員工們的好感，有媒體其後發布的一段短片稱，昆山世碩電子已出現員工集體離職潮，更指3000名員工已有2900名離開——「面試3000人、提桶跑路2900人」。不過這一誇張數字暫未得到官方證實。網傳影片則顯示，該公司門口大排長龍，疑似是員工們前來辦理離職手續。

資料顯示，世碩電子（昆山）有限公司成立於2014年1月，投資總額6.19億美金，母公司為和碩聯合科技股份有限公司。據其官網介紹，「世碩電子（昆山）有限公司本著培育、珍惜、關懷員工、讓同仁盡情地發揮最高潛力的人才理念……躋身世界級的高科技領導群。」

和碩聯合科技是昆山世碩電子的母公司。（和碩聯合科技官網）

而和碩聯合科技是台灣的電子製造公司，總部位於台北。2007年7月，華碩電腦宣布品牌和代工分割，品牌業務留在華碩，代工業務則分割成和碩聯合科技股份有限公司與永碩聯合國際股份有限公司。昆山世碩是組裝iPhone手機的主要工廠之一。

另據內地傳媒報道，昆山是大陸台商投資最活躍、台資企業最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一，有「小台北」之稱，約10萬名台灣人在此居住。

（綜合報道）