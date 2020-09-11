長沙土豪買77個單位欲改造酒店遭反對　改造工程負責人：鄰居仇富

在湖南長沙香樟路的金房萬樹丹堤小區，其中 2 號樓棟有77個單位屬於同一業主。這名「土豪」業主想將其所有單位打通，改造成酒店，卻遭到鄰居反對。鄰居指住宅改造酒店影響居住環境，而且可能存在安全風險。不過，改造工程的負責人稱，鄰居們之所以反對是因為「仇富」。 目前，在多方介入下，該改造工程已經停工。

金房萬樹丹堤小區 2 號棟的一名楊姓業主於多年前將16至20樓的住宅整層買下，加上兩個臨街門面，此人一共擁有 77 套房。日前，這些房屋開始進行改造工程。據悉，楊姓業主希望將5層樓全部打通。

「聽說要做一個酒店。」業主夏先生稱，從其熱水、公共區域、房屋結構、裝修風格等方面來看，整體佈局十分像個酒店。該改造工程遭到不少鄰居的反對，鄰居們認為楊姓業主的做法侵佔了公共空間。鄰居們還表示，工程可能導致安全問題，例如，改造工程中有部分磚牆被拆卸，鄰居擔心如果被拆的部分屬於承重牆，會影響整個樓的安全。

鄰居們還指出，楊姓業主至今未提供相關的部門的行政許可，也未徵求鄰居的意見。

而金房萬樹丹堤小區物業方介紹，這77 套房裝修在早期一直存在，是一個歷史遺留問題。不過，物業公司方表示不認可房主的行爲。

物業方已發函並將此次改造相關情況上報。截至目前，已進行多次協調會議，包括公安、社區等多方已經介入。目前，改造工程暫時處於停工狀態。

就公共區域磚牆被拆的問題，小區業主要求其儘快恢復原狀，遭到一名自稱施工方負責人的男子拒絕，該男子將鄰居們的訴求歸結爲「仇富」。據悉，雙方曾在溝通過程中發生多次不愉快。

9月3日，雨花公安分局對小區進行了安全檢查，責令施工方於9月24日前整改完成。下一步，街道將會請法律顧問和街道司法所對雙方的合同出具法律文書。

（瀟湘晨報）