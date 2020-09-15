傳新冠醫療專家張文宏獲贈別墅和千萬現金　無錫醫院：是項目經費

上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在疫情期間因為金句頻出成為「網紅」。近日有微博博主發布消息稱，張文宏獲無錫市政府贈送湖邊別墅加上現金作獎勵，引起熱議。 無錫市第五人民醫院其後回應稱，無錫市給予張文宏團隊1000萬元（人民幣．下同）是支持項目用的經費，其中10%用於團隊成員補助。

微博近日傳出張文宏獲無錫市政府贈送別墅加上現金作獎勵。（微博圖片）

微博消息在9月14日傳出，「上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏去無錫了，無錫市政府獎勵了他一套湖墅+1200萬現金，另加5000萬元研究資金。具體獎勵多少，還沒有官方消息」。

無錫市第五人民醫院同日晚上發布《情況說明》回應稱，該院搶抓長三角一體化發展機遇，柔性引進張文宏教授專家團隊，為進一步推動該院感染科建設起到了積極作用，也為無錫公共衛生發展提供了有力的支撐。無錫市給予張文宏團隊1000萬元項目支持經費，主要用於臨床科研與技術創新等，其中10%用於團隊成員補助。

張文宏團隊獲得無錫市政府1000萬元獎勵。（網絡圖片）

據內媒報道，今年8月初，在無錫舉行的太湖人才峰會上，張文宏帶領的無錫市第五人民醫院感染科團隊被評為2020年度「太湖人才計劃」醫學專家團隊，並現場獲得1000萬元獎勵。張文宏出席峰會時還表示，他感謝無錫市政府一諾千金，「一來就給我一張大支票，相信我的青年團隊都會歡欣鼓舞，大家會受惠於我們政府對於公共事業的支持。」

據悉，最初發布張文宏獲贈別墅和巨額現金消息的微博博主已刪除涉事帖文，但事件仍引起網民熱議：

「如果張醫生不值得太湖邊大別墅和千萬現金，那明星們就值得？」 「有獎有懲才是健康的社會，支持。」 「難道科學家，工程師，醫生就該貧苦嗎？」 「贈就贈唄，人家貢獻配的上這樣的待遇。」

（綜合報道）