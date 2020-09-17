廣東四會一警察為還賭債竟盜竊嫌犯45萬人仔　判囚十年

中國裁判文書網今年8月12日公佈的判決書顯示，廣東四會市公安局民警黎常發因賭博負債累累，其利用偵辦案件掌握嫌犯手機的便利，以轉帳、消費、貸款等手段，共盜取三起案件中的三名嫌犯資金455786.6元（人民幣，下同）。 2019年11月28日，肇慶市鼎湖區法院一審判決被告人黎常發犯盜竊罪，判處有期徒刑十年，並處罰金20000元。黎常發不服上訴。2020年6月18日，肇慶中院作出二審判決，維持了一審法院對黎常發的定罪、量刑以及對涉案財物的處理，但對其犯罪所得金額進行了重新認定，相較一審判決減少了22723.63元。

中國裁判文書網公佈的黎常發盜竊案二審判決書顯示，黎常發於2015年10月初入職廣東省四會市公安局，於2018年1月抽調到刑偵大隊案管中心工作。從2016年至案發期間，黎常發多次進行網路賭博，欠債累累。為償還賭債，黎常發利用偵辦案件之機，竊取犯罪嫌疑人的資金。

2018年5月7日，四會市公安局抓獲涉嫌盜竊罪的方某某，同年5月8日對方某某刑事拘留，5月23日對方某某取保候審。在方某某被刑拘期間，被指派辦理此案的黎常發私自佔有方某某手機，在掌握了方某某手機開機密碼、身份證、銀行卡信息後，通過方某某手機中的微信軟體、支付寶軟體分多次將方某某的資金轉走，用於償還其賭債，累計數額393284.15元。

黎常發將盜竊罪嫌犯方某支付寶的資金轉走。（示意圖/資料圖片）

此外，2018年5月15日，黎常發以幫忙辦理取保候審為由，向方某某妻子索要了21000元現金，次日黎常發將該款項返還。

案發後，黎常發的家屬代其向被害人方某某歸還了全部款項393284.15元。

黎常發盜竊案案發，是因涉盜嫌犯方某某的報案。方某某被取保後，聽其妻子說，黎常發在辦案期間叫她將方某某的身份證和工商銀行卡交給他。5月24日早上，方某某到銀行取錢，發現其建設銀行卡、農業銀行卡、工商銀行卡的款項被他人取走。此後，方向警方報案。黎常發此後交出了方某某手機和身份證。2018年5月29日，黎常發被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。

在盜竊方某某資金之前，黎常發還先後盜竊另外兩名嫌犯6.3萬餘元。