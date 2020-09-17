阿里巴巴推物流機械人「小蠻驢」　續航力逾百公里日可送500包裹

阿里巴巴在周四（17日）舉行的開發者大會上，發布該公司第一款機械人「小蠻驢」，是一部物流機械人。 據介紹，「小蠻驢」充電後能行走超過100公里，最高負重100公斤，每天最多能運送500個速遞，並且其「大腦」反應速度為人腦的7倍，只用0.01秒就能判別100個以上行人和車輛的行動意圖。

阿里巴巴在發布該公司第一款機械人「小蠻驢」，是一部物流機械人。（微博）

阿里雲總裁張建鋒表示，物流配送需求正在極速爆發，預計在不久的將來，中國每天將產生10億個配送訂單。張建鋒又指，末端物流是整個物流體系中成本最高、效率最低的環節，物流機械人就是阿里巴巴提供的解決方案。

張建鋒稱，「小蠻驢」集成阿里巴巴基礎科學研究機構「達摩院」最前沿的人工智能和自動駕駛技術。「小蠻驢」具有類人認知智能。阿里巴巴現時已注冊成立「小蠻驢智能科技公司」，推進「小蠻驢」的研發和量產落地，將很快將在社區、學校、辦公園區大規模使用。「小蠻驢」將率先在面向社區和校園的物流服務平台網絡平台「菜鳥驛站」上大規模投入使用。

據介紹，小蠻驢能輕鬆處理複雜路況，選擇最佳路徑，能自行規劃路線，亦能夠轉彎避障會車急停。遇到緊急情況時，小蠻驢的「大腦」反應速度是人腦的7倍，不論雷暴閃電、高溫雨雪，以及車庫、隧道等極端環境均不影響其性能。

「小蠻驢」充電後能行走超過100公里，最高負重100公斤，每天最多能運送500個速遞。（微博）

此外，達摩院還同步推出智能機械人平台，對外開放機械人通用技術和能力模塊，用戶可在平台上快速開發各類不同場景機械人。例如可有雙足、履帶等不同類型的機械人，用於救火救災、防疫消殺、機場服務、景區導覽、安全巡防等場景。

（綜合報道）