四川網紅女主播遭前夫淋汽油嚴重燒傷　網民伸援手24小時籌百萬元

四川阿壩州的網紅女主播「黑姑娘」拉姆日前在直播期間，突遭前夫用汽油焚燒，導致全身大範圍燒傷，生命垂危。 面對逾百萬元（人民幣．下同）的治療費用，拉姆的父親撰寫公開求助信，姊姊亦在拉姆的抖音帳號上更新訊息，呼籲提供協助。拉姆的家人發起籌款後，獲得不少熱心網民支持，不足24小時就籌集到100萬元（人民幣．下同），達成目標。

從2018年5月至今，拉姆已獲得近300萬個讚好，擁有24.2萬名粉絲。（紅星新聞）

據介紹，拉姆主要活躍於抖音，其作品多是通過影片、直播去分享農村生活。拉姆通常都是素顏出鏡，由於表現真誠，故被不少網民大讚是抖音中最自然樸實的女主播。從2018年5月至今，拉姆已獲得近300萬個讚好，擁有24.2萬名粉絲。

拉姆父親三郎甲透露，事發在9月14日晚上，當時拉姆正在家中直播，未料前夫突然出現，並且淋上汽油後點火焚燒。根據警方的通報，本名拉姆的阿某在家中被前夫唐某燒傷，目前唐某已被警方控制，阿某則被送往醫院接受治療，案件件正在進一步偵辦中。

三郎甲在求助信中表示，拉姆目前被診斷為極重度燒傷，另有低血容量性休克、多器官功能障礙綜合症等，病情危重。然而，拉姆一家本身是貧困戶，加上三郎甲是長期病患，拉姆一直都是家庭經濟支柱，主要靠種地及上山採藥維生，故實在無力負擔龐大的治療費用。

幸好有熱心網民伸出援手，拉姆在24小時內就達成100萬元的眾籌目標。（紅星新聞）

事發後拉姆家人在水滴籌平台發起籌款，不少網民得知拉姆的情況後，紛紛為她加油打氣，並且出手相助，成功在24小時內就達成100萬元的目標。

（紅星新聞）