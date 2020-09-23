內地破涉案近40億走私鑽石案　港「水貨客」及中港車偷運鑽石入境

中國海關總署日前通報，指海關緝私部門近日展開打擊鑽石走私集中收網行動，成功在多地抓獲121名疑犯，現場查獲超過2520粒涉嫌走私鑽石，以及多達4000卡的碎鑽及158件鑲鑽首飾。經初步查證，涉案走私集團自2015年至今，已涉嫌走私鑽石案值38.8億元（人民幣．下同）。

當局共查獲超過2520粒涉嫌走私鑽石，以及多達4000卡的碎鑽及158件鑲鑽首飾。（微博）

當局在多地共抓獲121名疑犯。（微博）

通報指，國內貨主團夥向境外多間鑽石供應商訂購鑽石，攬貨團夥、通關團夥就會在香港取貨後，通過「水貨客」、中港兩地牌車輛乘客，以人身藏匿、貨車藏匿等方式從深圳羅湖、皇崗等口岸走私入境。最後貨物會直接交付貨主，或通過快遞物流方式送達國內其他貨主。

海關總署在9月1日指揮深圳、北京、上海、哈爾濱、南京、杭州、廈門、武漢、廣州、成都共10個直屬海關，出動超過1000名警力，分成200多個行動組，同步展開集中收網行動。

其中南京海關指，當局出動68名緝私警察，分成15個行動小組，在南京、蘇州、廣州等地共抓獲5名疑犯，現場查扣53顆走私鑽石鑽戒，案值約5000萬元。疑犯王某、邵某等人無正規進口鑽石資質，但通過手機APP等方式，挑選境外供貨商出售的鑽石，並將選中的鑽石編號、參數等資料發送給疑犯崔某，後者會使用境外網站訂購鑽石。在供貨商將鑽石發貨至香港後，崔某就會安排以人身攜帶，通過粵港兩地牌貨車偷運等方式，將鑽石走私入境，最後快遞給王某、邵某。

（綜合報道）