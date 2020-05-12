【經香港運往內地】廣東搗特大走私凍肉集團　涉逾萬噸案值10億元

廣東黃埔海關緝私局近日聯合東莞公安局展開行動，成功破獲一宗特大偷運走私凍品入境案件，查證涉嫌走私凍品超過一萬噸，案值約10億元（人民幣．下同）。 據了解，警方在現場查獲的凍品有凍牛肉、凍雞腳及凍豬肚，並抓獲36名疑犯。

走私集團將從境外訂購到凍品發貨到香港後，再運往內地的碼頭偷卸上岸。（微博）

黃埔海關緝私局與東莞市公安局在此前半年多的聯合經營，逐步掌握以曾某明、曾某玲為首的走私凍品犯罪集團的主要走私鏈及手法。及至5月7日晚上，兩地執法人員出動458人，分成62個行動小組進行集中收網行動，分別在廣州、東莞、汕頭、深圳及廣西桂林等地展開抓捕及搜查行動，共抓獲36名疑犯，現場查獲一批涉案的凍牛肉、凍雞爪、凍豬肚，共重4592噸，同時又查獲涉案單證、電子證據等。

據了解，曾某玲在去年以來就操控東莞朗某公司，從境外訂購凍牛肉等凍品，發貨到香港後，由曾某明等人將凍品運至東莞道滘、中堂、廣州南沙等非設關地碼頭偷卸上岸，然後就轉移至東莞大嶺山、鳳崗等地冷庫存放，再另行銷售牟利。

執法人員在現場查獲的一批凍牛肉。（微博）

執法人員表示，涉嫌走私入境的凍品由於原產地難以溯源，未經法定的檢驗檢疫和除害處理，且在走私進境的運輸過程中，因冷藏條件不穩定，極易發生病菌汙染和腐敗變質，有較高的食品安全風險。一旦流入市場，將嚴重威脅消費者身體健康，對國內市場秩序也將帶來不利影響。

（廣州日報）