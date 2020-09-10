被兒子指控孫女面前性侵兒媳婦　山東董事長否認：我有生理問題

日前，山東淄博一間公司的董事長被兒子公開控訴，被指竟當着8個月大的孫女面前性侵兒媳婦。其兒子不但在網上發文講述事發經過，甚至在其公司門口拉起橫幅，敲鑼打鼓地痛斥父親獸行。 涉事者其後接受內地傳媒訪問，否認所有指控，更透露本身有生理問題，而整件事的起因是家庭矛盾。 涉事公司則在聲明中指，涉事者是「名譽董事長」，早已不再參與公司的經營和管理，並且事件是其家庭內部事務，與公司運營無關。

淄博理光辦公設備有限公司的董事長楊光金被指控性侵兒媳婦。（微博）

綜合內地傳媒報道，淄博理光辦公設備有限公司的董事長楊光金，被兒子楊某控訴性侵兒媳婦。楊某指，新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，他想方設法購買機票，把父母及妻女一起送到加拿大避難。結果就在7月12日，楊光金支開妻子後，在位於列治文市的住處性侵兒媳婦。

楊某在網上發文講述事發經過，「結果這個老畜生突然說：『你要是肯和我好，我就說服你婆婆，把這套房子租給你』。說着就要來抱她，被她掙脫開了。這個老畜生就把她往放洗衣機的水房拖，然後把她性侵了」。文章更稱，「可憐我女兒才18個月，就看到自己身高183，體重200斤的爺爺把身高不到160的媽媽小雞崽子一樣拖走」、「妻子說她當時哭著喊：『你還是人嗎？你有兩個兒子，你對大兒子的老婆也會這樣嗎？』」。

楊光金被指早前亦曾涉嫌性騷擾兒媳婦。（微博）

文章又提到，早在四五月時，楊光金就開始表現出有所圖謀，涉嫌性騷擾兒媳婦。楊某展示妻子和閨蜜的聊天紀錄，「就先是言語騷擾，說甚麼老夢到我，還說看到我就緊張有反應」。

內地媒體報道稱，楊某表示，最終決定要公開揭露家醜，源自於全家人在事發後的態度。楊光金及母親都有承認發生性侵事件，但為逃避法律制裁，就反咬一口稱是「通姦」。兄長本月初在上海結婚，為免影響婚禮，不允許楊某報案。報道指，從母親到兄長，再到各個親戚，所有人都選擇逃避和退縮，使楊某內心充滿絕望。為給心愛的妻子和孩子一個公道，楊某毅然決然選擇揭露家醜。

據稱，楊某曾在加拿大報警，但彼時楊光金已經回到中國；而楊某在中國報警後，警方指楊光金犯案在國外，中國警方無法處理。

楊某在父親公司門口拉起橫幅控訴。（微博）

不過，楊光金在接受內地傳媒訪問時就指，整個事件是因為家庭矛盾，始自兒子和兒媳婦兩年前準備要結婚時。楊光金稱，兒子、兒媳婦對自己非常冷落。例如在溫哥華期間，楊光金做完手術後回家，兒子、兒媳婦均對其病情不聞不問。乃至後來因為生活習慣有差異，兒子、兒媳婦早已搬走。

對於性侵兒媳婦的指控，楊光金全盤否認。楊光金稱，被指控性侵兒媳婦的時間，兒媳婦是前往購買所看中的一個名牌包，下午兩時許出門，六時多才回家。楊光金又表示，當天他只與兒媳婦有過簡單溝通，並沒有過多交流。楊光金更透露，他本身有生理問題，根本不可能發生性侵，也從始至終沒有這個想法。

楊光金指，溫哥華的警方從來沒有找過他，也沒對他有任何限制，「兒子是專門搞自媒體的，發帖、刪帖，這些事兒是他的強項。」楊光金認為，被控訴性侵的真正目的，可能是兒媳婦曾想要租用他的房屋，此前對方曾經提過想要開辦家庭旅館。此外，兒媳婦亦曾經要求他為丈夫購買房子。

（綜合報道）