疑為班級衛生問題起爭執　湖北高中男學生持刀回校捅死兩名女同學

湖北仙桃市一間中學日前發生兩死命案，兩名高中三年級的女學生，被同班的男同學陳某用刀捅傷，當場死亡。 內地傳媒引述知情人士指，陳某是班上的勞動委員，此前與死者就班級衛生問題發生過多次爭執，死者不配合工作。 此外，陳某被發現疑似早有預謀，其曾經在網上留言稱「為甚麼總有些人喜歡做壓死駱駝的最後一根稻香了」。

據悉陳某是班上的勞動委員，此前與死者就班級衛生問題發生過多次爭執，死者不配合工作。（紅星新聞）

事發在周一（28日）早上7時許，據指當時陳某帶同一長一短兩把刀具進入課室，並捅傷兩名同班女同學。從網上流傳的現場圖片所見，一名身穿藍色上衣的女生臥倒在講台附近上，腰部位置有大量血跡，有兩名學生急忙用白色毛巾按壓止血。另一張現場圖片則見到，另一名女生躺在在書桌之間的通道，其大腿處，手臂處均有大量血跡。

內地傳媒引述知情人士指，陳某是班級的勞動委員，被殺的女生中有一人是班級幹部，雙方此前曾因班級衛生問題發生過多次爭執，「因學校創衛（創建衛生校園）活動，陳某身爲勞動委員在班裏抓得比較嚴，但兩個女生不是很配合他工作，經常把瓜子殼掉在地上。」知情人士又稱，由於死者多次不配合，陳某上星期已在班級微信群組中透露要「周一結總賬」。

報道提到陳某的QQ空間賬號流出，反映其似乎是早有預謀。陳某在周一凌晨2時許發文稱「後事交待完畢，4個小時之後準備起飛」。此外，陳某在事發前一天深夜亦有發文，「有人可以告訴我為甚麼總有些人喜歡做壓死駱駝的最後一根稻香了」。

警方的最新通報指，接獲報案後已迅速組織警力趕往處置，經急救員現場確認，被捅傷的兩名學生已無生命體征。至於陳某則被控制，案件正在進一步偵辦中。

（綜合報道）