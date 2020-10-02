【曬太陽咁佗佻】深圳現3米緬甸蟒嚇壞途人　或自香港島嶼游來

周四（1日）是國慶中秋「雙節」長假期的首日，不少民眾都選擇外出散心，然而在紅樹林自然保護區範圍的深圳紅樹林海濱生態公園，當日卻來了一位不速之客，一條3米長的大蟒蛇竟「佗佻」（音：他條）地趴在草地曬太陽，嚇壞一眾途人。 據野生動物救護中心工作人員指，該條大蟒蛇是國家一級保護動物緬甸蟒，可能是從靠近香港的島嶼游來。

沙頭街道辦工作人員當日正在巡查市容，結果中午12時半在深圳紅樹林海濱生態公園入口綠化帶，發現有一條3米長的大蟒蛇。由於正值假期，人流較多，大蟒蛇旋即吸引大批民眾圍觀，彷如「大明星」出現。

不過為免發生危險，沙頭街道巡防隊員決定臨時疏散民眾，並交由下午約2時趕抵的野生動物救護中心工作人員對蟒蛇進行專業救護。

工作人員先是用手大蟒蛇抓住頭部，將其扯出草叢，再放入蛇籠帶回中心檢查。經鑑定，大蟒蛇重達20斤，是是國家一級保護動物緬甸蟒，檢查如無病害後將會放養至鹽灶水庫自然保護區。沙頭街道辦相關負責人表示，會繼續在假期期間加強對紅樹林自然保護區及周邊區域的巡查，保障市民、遊客的安全。

據了解，緬甸蟒又叫南蛇、琴蛇、雙帶蚺，是蛇亞目蟒科蟒屬亞洲岩蟒的亞種之一，同時為世上最巨型的六種蛇類之一，主要分布於東南亞地區。至於在中國境內則常見於廣東、廣西、福建、雲南等地。