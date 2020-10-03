【悲劇】在熱氣球旁壓吊籃忘記鬆手　湖南大學生被帶上高空後墜亡

湖南株洲悠移莊園熱氣球飛行營地周五（2日）發生墜落事故，相關影片顯示，有一名男子在半空中用手捉住熱氣球吊籃的邊緣，雙腳懸空，堅持數秒後掉落在草地上。 據內媒報道，墮地的男子經搶救無效身亡，他是一名大學生，事發時在上述飛行營地的一個航空運動俱樂部兼職。工作人員事後回應稱，男子當時未按培訓規範操作，目前正在處理調查此事。

湖南一名大學生意外被熱氣球帶上高空。（影片截圖）

事發飛行營地由悠移莊園和茶陵縣樂翔航空運動俱樂部聯合打造，工作人員表示，受新冠肺炎疫情影響一直沒有營業，飛行員比較少，適逢國慶長假期，俱樂部首次招收了多名兼職大學生，負責地勤、引導遊客等工作，每人一天120元人民幣。

報道稱，事發當日上午8時，兼職的大學生們到達飛行營地，隨後接受了一個多小時的培訓，工作人員告知他們注意事項。大約在11時左右，一名飛行員坐在熱氣球上，熱氣球升空時，地面上的一名男子也被熱氣球帶上高空。

工作人員稱，「我們對他們進行培訓時就教授了這個過程，但他（墮地男子）沒有按培訓的方法辦，就是說當時大家都沒有壓籃子、都鬆手了，但他好像沒注意，還抓住這個籃子，然後跟著熱氣球升上去了。」

據悉，坐在熱氣球上的飛行員起初並沒有留意到這名男子，但草地上有人看到男子雙腳懸空便大聲呼喊。這時熱氣球上的飛行員才發現籃子的邊緣吊著一人，他嘗試去拉對方，可惜沒有成功。

工作人員稱，「可能是手出汗了，抓滑了，大學生沒有支撐住就掉了下去。」據其回憶，這名男子從高空跌落時，熱氣球離地面的高度大概十幾米。現場人士隨即撥打急救電話，但是救護人員趕到時，「他已經不行了。」

上述工作人員表示，目前仍在處理事件，「我們也想不到會發生這個事情，非常痛心，正在積極安撫死者家屬，並配合公安等部門的調查。」工作人員還說，俱樂部願意承擔一定的賠償責任。

（紅星新聞／梨視頻）