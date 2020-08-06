浙江婦颱風夜關窗墮樓亡　警方指住戶私自改成「封閉式露台」釀禍

颱風「黑格比」周二（4日）凌晨在浙江登陸，台州玉環市出現超16級大風，玉環市渝匯藍灣國際屋苑多個住宅玻璃被大風打碎。一位六旬老婦在關窗時因外窗被風吹落，意外墮樓身亡。 玉環市委宣傳部周三（5日）通報墜樓事故情況，指涉事住戶自行改造過露台，改造後窗戶不夠牢固，造成門窗損壞。

住宅區多個住戶房屋受損嚴重，輕則陽台玻璃碎裂，重則整個陽台牆面被刮走。（澎湃新聞）

綜合內媒報道，渝匯藍灣國際小區背山面海，屬於海景小區。從網上流傳的照片看，此次颱風過境後，住宅區多個住戶房屋受損嚴重，輕則陽台玻璃碎裂，重則整個陽台牆面被刮走。

其中一張照片顯示，一名神情哀傷的男子抱着一名躺在地上的女子，該女子似已無知覺。報道指，墮樓身亡的是一名62歲的女子，事發地點位於住宅區20幢11樓。玉環市委宣傳部一名工作人員表示，該女子在關窗時因外窗被風吹落，不小心墮樓身亡。

一名神情哀傷的男子抱着一名躺在地上的女子，該女子似已無知覺。（網絡圖片）

根據市委宣傳部通報，經警方調查，當日凌晨2時左右，正值今年第4號颱風「黑格比」過境，該屋苑20幢11樓住戶林某某起身查看房屋東側露台窗戶。30分鐘後，家人發現露台窗戶不見，林某某失蹤。經家人搜尋，在樓下綠化帶找到林某某，後緊急送往醫院，經搶救無效死亡。

通報稱，涉事建築於2011年驗收合格後交付使用。從調取的竣工圖紙對比發現，該住戶自行將開放式露台改造成封閉式露台。在颱風正面襲擊過程中，由於颱風持續時間久、風力強，最大瞬時風力達16級，改造的窗戶牢固度不夠，造成門窗損壞。

曾因品質問題需整幢樓拆除

渝匯藍灣國際住宅區由浙江渝匯置業有限公司開發，浙江實事集團承建。該住宅區因品質問題備受媒體關注。據當地多家媒體2011年報道，該住宅區17號樓出現沉降傾斜，地下室一根框架柱被壓碎約20厘米。專家調查認為，大樓樁基承載力不足為主因，該幢住宅樓此後被全部拆除。此事之後，該住宅區另一幢樓又出現開裂現象。

（綜合報道）