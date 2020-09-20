重慶景區女員工高空索道拍片出意外　倒掛半空體力不支墮谷身亡

18日（上周五）下午3時許，重慶萬盛奧陶紀景區一名女工作人員乘坐景區的4號速滑線拍攝宣傳影片，期間發生意外，倒掛在半空中的索道座椅上，其後從高處墜落山谷，經搶救無效死亡。

女工作人員拍攝宣傳影片期間發生意外，墜落山谷（點圖放大）：

網傳影片顯示，一名身著白色衣服的女性倒掛在半空中的索道座椅上，不久即墜入山谷。一名目擊事件的遊客解釋，「該遊戲項目為兩個索道一組，驅動裝置是串聯在一起的。遊客在高處坐上其中一條索道的安全椅上，然後下滑，與此同時，產生重力，將另一條索道上的空置安全椅從低處帶回。」這名遊客稱，當時不知為何，高處遊客下滑時，低處安全椅上仍有一人，被瞬間拉回索道，懸掛在半空。

該遊客續指，「高處遊客往下滑，坐在安全椅上，有安全措施，而低處的那名姑娘則沒有安全措施，是倒掛在座椅繩子上的。」由於兩個索道都有人，驅動裝置無法正常操作，「兩個人都懸停在距離起點大概三分之一的位置」。

該遊客稱，索道工作人員見狀即採取行動，以「手拉驅動」方式將有安全措施的遊客拉上來，而那名倒掛的女子則懷疑「因體力不支掉下了山谷」。

目前，有關部門已責成景區停運全部速滑項目，事故原因、責任認定正在調查、分析中。

公開資料顯示，重慶萬盛奧陶紀景區於2017年正式開放營業，因「天空懸廊」迅速走紅，後又相繼開放「懸崖鞦韆」、「空中玻璃吊橋」、「高空速滑」等項目。事發當天上午，景區承辦了「2020年重慶市大型遊樂設施應急救援演練活動」。其中一個主題便是，「旋轉驚呼機突然停運，遊客滯留20米高空」。

（綜合報道）