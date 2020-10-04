河南漢返鄉途中拍361張車輛違章照片舉報　涉案司機全遭處罰

近日，河南人李先生出差從四川返鄉，行至菏寶高速新鄉段時，拍下361張車輛違章照舉報。目前，警方已將全部涉及的36輛車錄入系統，司機面臨罰200元記6分的處罰。

10月1日下午，河南菏寶高速交警大隊民警接到市民李先生的舉報，稱其要向警方舉報在高速公路上佔用應急車道的車輛，民警遂將受理舉報的郵箱告知對方。隨後，李先生發來一個485M的壓縮文件，裡面的照片多達361張，涉及36輛佔用用應急車道行駛的汽車。

李先生是河南長垣人，前不久與兩名同事一起出差，10月1日在返程行至菏寶高速新鄉段時，由於車流量比較大，發現很多不遵守交通法規的司機紛紛佔用應急車道。李先生決定將這些車的照片拍下來，交給警察。李先生稱，一路拍了900多張，361張是河南段的，整理花了11個小時。

李先生拍攝的部分照片。（網絡圖片）

經過菏寶高速交警逐一篩選比對，目前已經成功將36輛違法佔用應急車道的違法信息輸入了系統，據悉，這些車輛駕駛員將面臨罰款200元，記6分的處罰。

李先生事後接受媒體採訪說，應急車道都是生命線，佔用應急車道的行為很惡劣，他感到很氣憤，所以決定將這些車的車牌拍下來，懲惡揚善：「沒有交通（安全）意識的人，要懲治一下，如果再遇到這種事，我還會去做，出門給大家營造一個良好的交通環境多好！」

據李先生介紹，他路上還拍攝了陝西、四川等地的違章車輛照片，亦已將照片發送給當地執法部門。

（綜合報導）