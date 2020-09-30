河南漯河運輸車滯留　逾千寵物被困包裹死亡　官稱已無害化處理

河南漯河市召陵區東興物流園早前有超過1000隻寵物集體死亡，原因是運輸車滯留，導致寵物長期被困在速遞包裹內，缺水缺糧。 召陵區政府在周二（29日）表示，當地動物衛生檢疫服務中心事後已派出獸醫，指導現場以及運輸車輛的消毒滅源工作，並有及時對死亡動物進行無害化處理，處理完畢後已將所有工具徹底消毒。

圖輯｜運輸車滯留 河南萬隻寵物困速遞箱 缺氧缺糧水大量死亡

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據此前報道，一輛載有2000多隻寵物的貨車滯留在東興物流園多日，導致大量動物死亡，經清點後僅有1074隻寵物存活。報道指，由於速遞包裹內沒有水和食物，義工接獲消息趕到現場施救時，大多數動物已經死亡，部分屍體甚至已經腐爛。

義工花女士透露，該些寵物大多都是兔子、貓、狗及荷蘭豬，其中以兔子數量佔最多，「牠們大部分是脫水死亡的，因為它們運輸到我們這已經過去了一星期的時間。」另一方面，倖存的寵物健康狀況亦相當差，經日曬雨淋後，許多都已患上感冒及腸道疾病。

獲救出的寵物。（微博）

由於部分速遞包裹外上貼有「韻達快遞」的面單。針對此事，韻達快遞有關負責人回應稱是他人假冒，韻達並沒有運送活體動物包裹，按照規定也不能運輸活體動物。負責人指，包裹上的面單是韻達快遞服務網點給舊客戶預留，未料被他人取走冒用。

（綜合報道）