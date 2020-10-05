40元老年機搖身一變成「華為」手機　江西警方破製售假冒手機案

近日，江西警方破獲一宗生產、銷售偽劣手機案，拘捕3人，凍結涉案金額200餘萬元（人民幣，下同）。警方指犯罪團夥將廉價手機改造成假冒華為等品牌的手機，再售出圖利。

江西警方破獲一宗生產、銷售偽劣手機案，拘捕3人，凍結涉案金額200餘萬元。（「中央政法委長安劍」微信公眾號）

報道指，江西省萍鄉市公安局安源分局9月在轄區一棟公寓查獲了假冒的成品「華為」手機和待加工半成品手機1300餘台等，現場還發現了大量用於偽造的封裝機、假冒外包裝盒、充電器、手機外殼、面板、電池標貼等造假工具和材料。

經查，今年4月起，犯罪團夥專門租賃房屋用來製銷假華為手機。該團伙通過以每部40元的價格，先大量購進廉價老年機（即專門為長者設計的廉價手機），再批量採購印有「HUAWEI」字樣的手機外殼零部件、標籤等製假原材料，然後採取更換操作系統、外觀品牌標識、配件和包裝的方式，將這些廉價手機偽裝成「華為」品牌手機，並在網絡電商平台以170元-270元不等價格「低價促銷」。

據民警掌握，今年6月以來，該犯罪團夥通過網絡交易平台平均每天銷售100餘台手機，累計售出了7000餘台，範圍覆蓋全國多地。總銷售金額達200餘萬元，非法獲利60多萬元。

（綜合報道）