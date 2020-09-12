內媒揭親子鑑定造假：非親生子也可通過「司法黃牛」辦理鑑定報告

傳媒日前踢爆內地親子鑑定造假黑幕，指有「司法黃牛」以數千元（人民幣．下同）至數萬元的價格，收費為他人以調查虛假資料代辦「親生關係」司法親子鑑定報告。 其中一名「司法黃牛」自稱和正規鑑定機構有合作，當事人不必到場，甚至不用提供全部人的血液樣本，「不管是不是親生的，都能幫你做成親生的。」 其中一間涉事的廣東華醫大司法鑑定中心其後指，目前已展開自查，暫不確定問題所在。廣州司法局在通報中則表示高度重視，已立即依法依規啟動調查程序。

據《新京報》報道，網絡送養、親子鑑定等社交群組會有一個討論熱烈的話題，就是「怎麼辦出生證」、「誰能辦證」。每當有人提出疑問，群組中的「司法黃牛」就會表明可代辦出生證，主動向當事人聯絡。其中一個個案是有一個領養者通過朋友介紹，聯絡到一名司法鑑定所的工作人員，成功將領養的女嬰鑑定為「親生」，繼而獲得醫院補辦出生證，順利在重慶市渝北區落戶，前後共花費3.6萬元（人民幣．下同）。「司法黃牛」會自行準備血液樣本，當事人只是在鑑定委托書、血液樣本袋上寫上名字，數天後就能得到鑑定報告。

「司法黃牛」表明可代辦出生證。（新京報）

臥底記者進入其中一個微信群組，詢問「誰能幫忙辦理出生證明」後，成功與一名自稱姓馬的廣州男子接洽。馬男稱與全國大部分地方的鑑定機構都有聯系，可以代辦鑑定報告。報道提到，馬男的朋友圈有大量與司法鑒定有關的消息，但就沒有回答身份查詢，「我在哪？我是做甚麼的？這些都不重要，你也不要問。這個事情不光彩，我給你辦成就行啦。」

報道指，馬男會先郵寄司法鑑定委托書、告知書、血液樣本袋等文件予臥底記者，填寫資料後再回郵。馬男在文件上簽上名字，鑑定所就會受理。鑑定報告出來後，馬男會帶同報告到指定的戶籍所在地，協助補辦孩子的出生證明。馬男表明，即使是孩子是非法領養，一樣都能有顯示是親生關係的鑑定報告，「正常的司法親子鑑定就是三千塊錢，我收你這麼多錢，肯定能幫你搞定。不管是不是親生的，我都能幫你鑑定成親生的。」

馬男先郵寄司法鑑定委托書、告知書、血液樣本袋等文件予臥底記者，填寫資料後再回郵。（新京報）

臥底記者在標註有「父親」、「母親」、「兒子」的血液樣本袋上，寫下隨意偽造的假名，並且沒有「母親」、「兒子」的簽名及手印。結果在兩日後，臥底記者就得到馬男提供的編號，可在政府查詢平台「廣州公法鏈」網上查詢到司法親子鑑定報告結果，列明是「依據現有資料和DNA分析結果，支持雷亞龍與楊佳穎為雷承業的生物學父母親」。

馬男郵寄予臥底記者的文件中，3份「DNA樣本採集專用卡」均已被採集血液樣本。（新京報）

出具報告的是廣東華醫大司法鑑定中心，落款處印有兩名司法鑑定人員的名字和執業證證號，並蓋有「廣東華醫大司法鑑定中心司法鑑定專用章」公章。臥底記者致電廣東華醫大司法鑑定中心，工作人員確認報告是真確，兩名司法鑑定人也都是中心內持有執業證的工作人員。

出具報告的是廣東華醫大司法鑑定中心。（新京報）

出具報告的是廣東華醫大司法鑑定中心。（新京報）

馬男稱，只要提交的血液樣本，都是親生關係家庭的血液樣本，其後的鑑定也都是正規流程，除了他及當事人，沒有人會知道報告的真假，「辦出生證明時，醫院查詢或者詢問，得到的結果也是一樣：親生關係。做過這個親子證明，以後你有權拒絕再次鑑定，就沒人會知道你的孩子是不是親生的了。」

（綜合報道）