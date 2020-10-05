東航航班因一乘客拒戴口罩延誤2小時　警方已介入調查

有內地網民日前爆料稱，10月3日，一架湖南長沙飛往雲南昆明的航班上，因一名乘客不願意戴口罩，該航班延誤了2小時，警方隨後介入調查。 事件在網上引發熱議，不少網民怒轟這名乘客做法太自私：「不戴口罩，是外星來的嗎？」、「讓這個拒戴口罩的賠」、「這種人應該馬上請下飛機」。

10月3日晚，內地航空自媒體「民航事兒」發文稱，當日東航自長沙飛往昆明的MU7618航班上，一乘客登機後拒戴口罩，且不配合機組工作，導致該航班延誤。該自媒體帳號又稱，事發當晚，機場警員已將這名乘客帶離客艙調查。

網上資料顯示，該航班計劃起飛時間為3日晚上9時25分。有航空出行第三方服務App顯示，該航班在原計劃起飛時間前9分鐘（3日晚9時16分）結束登機，等待起飛，1個多小時後發出航班延誤提醒，未標註延誤原因。

航班最終在晚上11時24分起飛，比計劃起飛時間延誤近2小時，並於翌日（4日）凌晨1時4分到達，到達時間則延誤1個半小時。

航班比計劃起飛時間延誤近2小時。（App截圖）

東航：已臨時減客 不作賠償

對於該航班延誤原因，東航工作人員回應傳媒稱，是因有旅客不配合防疫工作，導致飛機延誤，該趟航班已被標註「臨時減客」。東航客服指出，對於戴口罩，航空公司並非防疫部門，是否應該佩戴口罩，以當地防疫要求為準，航空公司只負責配合督促，目前警方已經介入。由於並非航空公司導致的航班延誤，因此東航不會賠償旅客損失。

事件在網上引發廣泛討論，不少網民認為這名乘客做法太自私，有人驚訝表示「他是外星來的嗎？」，更有人批評東航「至於耽誤那麼長時間嗎？直接讓機場警察帶下去不就得了嗎！」、「處置效率太差了」。有網民就解釋，「臨時減員要重新安檢，防止有人放置危險物品後下飛機了」。不過，也有人質疑強制戴口罩的防疫規定：「起飛時都讓戴口罩，飛上天喝水吃飯不都和沒戴一樣？」

（綜合報道）