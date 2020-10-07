遊客自覺會帶來好運　龍門石窟千年歷史佛像慘遭狂摸致現「包漿」

河南洛陽的龍門石窟在國慶中秋長假期期間慘遭「毒手」，其中靠近棧道的兩尊千年歷史佛像被大量多手遊客觸摸，更被摸出「包漿」，表面形成氧化層，變得異常光澤。 龍門石窟管委會指，發現情況後龍門石窟研究院已即時採取措施補救，增設高密度防護網，並會研究對佛像進行保護性修復。

綜合內地傳媒報道，龍門石窟在國慶中秋長假期期間迎來大量遊客。原本出於保護目的，景區設置護欄將佛像及遊客分隔開來。惟有網民發現，有一些佛像緊鄰過道，結果就有不少遊客明明隔着護欄，卻仍伸手進手撫摸佛像。

靠近棧道的佛像，不會時遭到遊客的「毒手」。（影片截圖）

從現場片段可見到，其中兩尊靠近棧道的佛像，許多遊客會有經過特別停下腳步伸手摸一摸，甚至會有人把孩子抱起來，讓孩子能伸手去摸。此外，有一名男童會直接從防護欄下邊的空隙鑽進去，近距離觸摸佛像，其家長此時就會在外為他拍照留念。

有清潔工透露，該兩尊佛像雖然體積不大，但亦有差不多1000年的歷史。雖然已有多次告知遊客不要伸手去摸，但是總有人不聽，「大家都覺得摸摸佛頭會給自己帶來好運氣，但其實這樣是對佛像最大的不尊重。」

遊客認為觸摸佛像會帶來好運氣。（影片截圖）

龍門石窟管委會回應指，10月2日發現有關情況後，當地旅遊局已向文物保護的責任單位龍門石窟研究院匯報情況，「研究院當天下午採取措施，在可以接觸到的石刻文物處增加安保人員到現場引導遊客，並且製作提示標牌。在3號晚上遊客離開之後，還增設了高密度防護網。」

管委會又指，今後會常態化設置固定保安崗位，以保護文物安全，並且還會有志願者在現場勸導遊客文明旅遊。研究院將會對相關佛像進行保護性修復，不過就不會考慮挪動佛像或者棧道。

（綜合報道）