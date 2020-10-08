攔婚車跪地嗌「爸爸」乞討紅包　河南小胖「重出江湖」再次被捕

河南濮陽一名體型較胖的高姓男子在當地「非常出名」，皆因他經常以攔截婚車方式索要錢財。高男在2018年曾因敲詐勒索罪被判囚1年，但他仍不知悔改，在今年國慶假期繼續以相同方式撲上婚車乞討「紅包」，甚至跪地叫對方「爸爸」，拿不到錢就賴著不走。

高男攔下婚車索要「紅包」並叫對方「爸爸」。（影片截圖）

今年國慶中秋雙節重合，內地許多新人都選擇在這個假期舉辦婚禮。在河南多地，有人專門在路口攔下趁長假期結婚的新人，並向對方索要「紅包」，否則就堵路不讓婚車通過。

10月4日，高男在河南濮陽馬路上再次攔婚車乞錢。現場目擊者稱，高男跪在婚車前索要200元（人民幣．下同），給零錢給煙都不離開。其他人上前拖拽的話，他就立即叫對方「爸爸」，行徑之無賴讓人不忍直視。最終因為車主趕時間，給了高男100元後將其強行拖到路旁。目擊者還稱，高男外號「小胖」，因經常攔車要錢在當地「小有名氣」。

事件引起熱議後，當地警方10月7日發出通報稱，高男在2018年曾因敲詐勒索罪被判處有期徒刑一年），於今年10月2日和10月4日在城區內多次攔婚車索要錢財，其行為已經涉嫌違法。

警方稱，目前已將高男抓獲並按照法定程序依法辦理。但鑑於多數受害人沒有報案，希望被高男敲詐勒索錢財的當事人、近親屬和知情人積極向公安機關舉報並提供線索。

從網上流傳的片段所見，當地的賓館及路口近日都有大批男女老人聚集徘徊，遇到婚車經過就會立即蜂擁而上，要求對方給予「紅包」、「彩頭」。有網民亦爆料稱，該批老人會在圍堵時表明，不給錢財就不讓通過，甚至揚言除非司機敢直接驅車衝撞。即使有警察到場，老人亦也不肯散去。最終婚車司機怕耽誤時間及影響交通，無奈下只能滿足對方要求。

（綜合報道）