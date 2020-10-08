國足集體觀看熱片《奪冠》　網民揶揄「離奪冠最近的一次吧」

陳可辛執導，鞏俐、黃渤領銜主演的《奪冠》近日上映，電影改編自中國國家女子排球隊的真實事件。正在上海集訓的中國國家男子足球隊周二（6日）特意捧場，安排全體人員集體觀看，學習「女排精神」，增強球隊凝聚力和戰鬥力。不過有球迷揶揄「這是國足距離奪冠最近的一次吧」。

球隊當日上午在厚湃爾體育公園完成90分鐘高強度技戰術訓練後，於下午全體觀映。從影廳走出來時，門將顏駿凌坦言自己觀看時情緒一度有些激動，尤其是看到郎平年輕時每天蹲槓鈴，達不到100公斤不能訓練，不禁想起他自己小時候的經歷；並指自己會努力學習女排精神，其對每位運動員皆有強烈教育意義，對﻿﻿參加國家隊的比賽帶來非常強的促進作用。

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另一位中場隊員吳曦亦表示，郎平從現場打來的電話中傳出國歌聲是最為打動他的一幕，並指《奪冠》的背後是「做好每一天」，作為國家隊球員，只有刻苦訓練，從點點滴滴抓起，才能提高成績。

不過卻不是每一名網民，都對自2002年後再未打入世界盃決賽週的國足這次的活動有正面評價，網上充斥不少揶揄：

看這有用？多看幾遍《足球小將》不是無敵了。 沒有實力作支撐，什麼精神都白搭。 就這群人，你讓住電影院也沒用。 形式主義害死人！ 看完電影後，中國男足隨即也出了一部電影，名字叫《歸化》。 奪冠是個好電影，然而都到國家隊了，還靠電影來激發運動精神，晚了點兒。

（南方都市報）