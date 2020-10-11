河南漢家中遭強拆被打斷7根肋骨　當地政府：已成立小組調查

日前，河南商丘市虞城縣城郊鄉政府工作人員在當地一村莊進行強拆，手持防暴盾、防暴棍的執法人員將該村多名村民打傷，並導致其中一名村民刁建立7處肋骨骨折。 事件經媒體報導，引起廣泛關注，虞城縣政府表示，已經就此事成立調查組，調查結果將及時向社會公開。

河南省商丘市虞城縣城郊鄉周莊村村民刁勝傑表示，今年9月24日，當地政府人員前來他家實施強拆。他的三個哥哥和親屬被當地鄉政府的執法人員強行從房子裡帶出來。「當時我大哥在樓上喊他們不要做違法的事情，樓下那個拿著喇叭的人就讓人上樓把他拖下去，屋裡的人就上樓把我哥拖出去了。」刁勝傑回憶，遭遇同樣被「拖出」屋子的還有相鄰其他幾處民宅的村民，執法人員用腳踢開大門，然後數十人湧入要求屋裡的人立即離開屋子。

當日進行強拆的人員。（封面新聞）

當天，在執法人員執行征地拆遷過程中，刁勝傑的三個兄長都不同程度受傷，其中最嚴重的是他的三哥刁建立。當天早上，不同意離開自家房子的刁建立被手持防暴盾、防暴棍的執法人員拳打腳踢打倒在地，數人將其拽起拖到離房子幾十米遠的空地上丟下然後離開。刁建立並未起身追趕執法人員，就地撥打110向當地警方報警，而就在他跟隨警車前往派出所不久後，挖掘機便將他的房子給推倒了，連同周邊十來個村民的房子。

事後刁建立到當地商丘市第一人民醫院進行檢查，醫生診斷刁建立右側第11、12肋骨和左側第5至9肋骨骨折。刁勝傑說，出事後雖然第一時間給派出所報警立案，但是截止到10日，派出所的傷情鑒定仍沒有結果。

通過監控影片，刁建立幾兄弟發現原來當天帶隊拆遷的是鄉政府的一名干部名叫劉長征。據悉，劉長征是當地鄉政府的分管土地城建工作的主任科員，而根據中國裁判文書網顯示，在今年8月份，刁勝傑等10名周莊村村民曾因相關土地問題將虞城縣城郊鄉人民政府告上法庭，城郊鄉人民政府出庭代表便是劉長征。

刁建立遭到毆打，7處肋骨骨折。（封面新聞）

在周莊村兩公裡的孫門樓村，當地村民孫先生透露，強拆住宅的事情，在虞城縣城郊鄉曾多次發生，孫先生的住宅也遭遇了劉長征等干部兩次強拆。

虞城縣政府公開信息顯示，在2018年虞城縣針對城郊鄉的第二批和第四批城市建設用地批復中，將刁勝傑等村民所在的周莊村列為改造項目之一。

「9月15號的時候我們就向虞城法院提起訴訟了，到9月24號事情發生之前，沒有人和我們說要來拆。」刁勝傑表示，自己所在村子被列為城中村項目一事他們早已得知，但由於他及其他十來戶村民不同意拆遷，已經向當地虞城縣人民法院提起行政訴訟，沒想到庭審尚未有結果，家就已經被人拆了。

刁家人報警的回執。（封面新聞）

目前，刁建立等村民的十余棟房子已經被拆除，現場的建築磚塊等還未清理。

虞城縣政府通過官方微信公眾號「虞城發布」對外發布公告稱，已關注城郊鄉執法人員拆遷過程中傷民事件，「連夜成立領導組，迅速開展工作，調查結果將及時向社會公開」。

（山東廣播電視台閃電新聞、封面新聞）