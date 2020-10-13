黑龍江「酸湯子」中毒事故已致8死1危殆　初步判斷為米酵菌酸引發

內媒報道指，近日黑龍江雞西市雞東縣一個家庭食用自製的「酸湯子」後食物中毒，目前這宗中毒事故已造成8人死亡，一人仍在搶救中。 雞西市委宣傳部早前指，初步判定事故為黃麴霉素中毒，而黑龍江省衛健委食品處則初步定性事故為由椰毒假單胞菌污染產生米酵菌酸引起的食物中毒。

李紅艷目前仍在深切治療部搶救中。（《上游新聞》）

《上游新聞》今日（13日）報道指，10月5日早上，該家庭成員親屬共12人參加了聚餐，家裏長輩9人全部食用了酸湯子，3名年輕人因口味不喜歡沒有食用。當日中午，9名食用了酸湯子的長輩陸續出現身體不適，已造成8人搶救無效身亡。

目前，在哈爾濱醫科大學附屬第二醫院治療的李紅艷還在深切治療部搶救中，國家已派醫療隊進行會診。李紅豔的丈夫也是這宗中毒事故的患者之一，於10月7日搶救無效死亡。

李紅艷家屬發起眾籌求助，目標為50萬元。（《上游新聞》）

據李紅豔的侄女稱，目前李紅艷情況很不樂觀。據醫生透露，接下來可能需要進行換肝手術，治療費用是個無底洞。據悉，目前治療費用已花費20餘萬元（人民幣，下同），為籌集後續的醫療費用，李紅艷親屬發起眾籌求助，目標為50萬元，目前已籌集13萬餘元。

「酸湯子」是一種源自滿族的傳統食品，是用粟米水磨發酵後製作的粗麵主食。經當地警方調查得知，該酸湯子食材為該家庭成員自製，且在冰箱中冷凍近一年時間，疑似該食材引發食物中毒。

中毒後病死率高達40%至100%

據黑龍江省衛健委食品處發布的消息，雞西食物中毒事件經流行病學調查和疾控中心採樣檢測後，在酸湯子中檢出高濃度米酵菌酸，同時在患者胃液中亦有檢出，初步定性為由椰毒假單胞菌污染產生米酵菌酸引起的食物中毒事件。

酵米麵食物中毒是椰毒假單胞菌酵米麵亞種食物中毒的簡稱。該菌產生的米酵菌酸是引起嚴重的食物中毒和死亡的主要原因，其耐熱性極強，即使用100℃的開水煮沸或用高壓鍋蒸煮也不能破壞其毒性，進食後即可引起中毒，對人體的肝、腎、心、腦等重要器官均能產生嚴重損害。目前對米酵菌酸尚無特效解毒藥物，一旦中毒，病死率高達40%至100%。

（綜合報道）