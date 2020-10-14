江蘇21歲女子做整容手術身亡　涉事醫院遭責令停業後仍開門做生意

內媒報道指，一名21歲江蘇女子花了十餘萬元（人民幣．下同），在常州一家整容醫院做隆胸、隆鼻及M唇（唇形）等手術，最後卻死在手術台上。 事件曝光後，該整容醫院被當局責令停業整改，卻被揭仍然正常營業。

21歲江蘇女子在常州一家整容醫院做隆胸、隆鼻等手術，最後卻死在手術台上。（《揚子晚報》旗下《紫牛新聞》）

《揚子晚報》10月12日報道指，涉事女子10月3日到常州瑤瑤慕妍醫療美容門診部有限公司（以下簡稱「慕妍醫療」）做多個整容手術，包括隆胸、隆鼻及M唇（唇形）等手術，而最後一個手術則為鼻樑整容。手術快結束時，女子出現血壓、心率開始下降的症狀。慕妍醫療為女子做了相應的急救措施，包括使用急救藥物，但女子被送往常州市武進人民醫院搶救無效後死亡。

事發後，常州衛健部門接報處理事件，死者家屬與慕妍醫療經多次協商後，接受一百多萬元賠償，慕妍醫療也被責令停業整改。

死者的一名朋友事後在網上發文稱，事發時她一直在手術室外等候死者出來，卻遲遲見不到死者。後來慕妍醫療的人都離開了，她發覺不妥就報警，這才得知好友已經被送到了殯儀館。

發帖人稱，「13個半小時時間我都被你們的人在忽悠，一直說手術快結束了，馬上出來了，其實當時人都在殯儀館了！你們開的是醫院嗎？裏面的護士和負責人都是演員吧！」

涉事整容醫院。（《揚子晚報》旗下《紫牛新聞》）

整容醫院今年兩次被罰

然而，事件曝光後，慕妍醫療卻仍繼續營業，還為顧客拆線。對此，衛健部門有關負責人隨即聯繫慕妍醫療，強調停業整頓是指停止一切營業行為。慕妍醫療的負責人則回應該機構「理解錯了，以為只是不能手術」。

常州衛健部門又指，此次手術死亡事件發生前，慕妍醫療已有兩次行政處罰記錄。2020年6月12日，因不符合醫療技術臨床應用管理規範要求擅自開展全身麻醉技術，慕妍醫療被予以警告並處以罰款3000元；2020年5月7日，慕妍醫療一名工作人員未按規定使用麻醉藥品被予以警告。

（綜合報道）