內地網紅出售冒牌LV及CHANEL等商品　直播試衫期間被警方當場帶走

坐擁百萬粉絲的網紅主播上一秒還在直播間展示產品，下一秒就被警察帶走。上海警方日前偵破一宗「網紅主播直播帶貨」形式對外銷售假冒注冊商標商品案，抓獲正在直播帶貨的廖某，後續共抓獲了50多名疑犯，其中41人已被批准逮捕。

綜合內媒報道，事發在8月28日下午，位於浙江杭州的某服裝公司直播間內，女主播廖某正在頻繁試穿女裝產品，粉絲們正在網上圍觀這場熱鬧的帶貨直播。但讓粉絲們意外的是，前一秒廖某還在直播間內試穿產品，下一秒的鏡頭卻出現一群警察，伴隨廖某錯愕的表情，直播中斷。

原來在今年6月，上海虹口公安分局經偵支隊民警在轄區的調研活動中，收到某服裝企業提供的一條線索，得悉有網紅主播在電商平台直播間內銷售假冒該企業品牌的服飾。經過初步調查，這名網紅主播正是廖某。

據介紹，廖某2017年與一家經紀公司簽約成為一名帶貨主播，並開始在某電商平台上開設直播間，主營女裝和飾品。由於有從事平面模特的職業經歷，廖某憑藉其獨到的直播風格和穿搭技巧，短短三年積聚了百萬粉絲。據統計，廖某直播間場均觀看人數在20萬以上，場均銷售額突破7位數。

廖某直播間銷售的部分偽劣產品，明顯是假冒LV、YSL、Gucci等奢侈品牌的商品。

成為網紅主播後，廖某獲得商家青睞，幾乎每天都要直播10個小時以上，收入可達3至4萬元（人民幣．下同）。一些「特殊」的商品也逐漸出現在她的直播中，據悉，這些商品帶有某些奢侈品的專有設計和圖案標識，但在直播過程中，廖某不會提及這些商品的品牌名稱，而是用一些具有極強指向性的奢侈品品牌或款式的代號進行介紹。

廖某在展示時，商品商標會貼上膠帶，商品圖片上還會作相應的處理。但這些商品的價格比正品店低很多，顯然是掛有奢侈品標簽的假冒偽劣商品。此外，售假廠商還會給廖某額外提供一筆「出場費」，雙重利益的誘惑下，廖某的直播間開始成為假冒奢侈品的銷售渠道。為逃避監管和追查，直播結束後，廖某的直播團隊會刪除所有涉及假冒產品的購買連結、回看視頻等。

不過，在為期2個月的偵查過程中，上海警方已經將其所有涉嫌售假的直播活動錄製了下來。在諸多證據面前，廖某及其團隊知假售假行為暴露無遺。目前上海檢察機關已批准逮捕廖某及其團隊共6人。

警方經過偵查還發現，與廖某合作的上百間廠商中，涉嫌銷售假冒奢侈品的有近30間。目前，上海警方已查實5間浙江商家涉嫌售假，查處窩點8處，當場繳獲假冒多個奢侈品牌的箱包、服飾等各類商品3000餘件，售假團夥中的35名涉案疑犯已被批准逮捕。

（澎湃新聞）