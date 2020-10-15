「今夜餵飽每一張嘴」　杜蕾斯性暗示廣告被上海市監局罰款81萬元

全球知名的英國避孕套品牌杜蕾斯，近日遭上海徐匯區市場監督管理局以廣告宣傳違背社會良好風尚為由，處以行政處罰81萬元（人民幣．下同）。 據了解，被指有性暗示廣告宣傳，包括有「翻攪一池春水」、「今夜餵飽每一張嘴」等。

杜蕾斯因性暗示廣告被上海徐匯區市場監督管理局罰款81萬元。（視覺中國）

行政處罰決定書顯示，杜蕾斯的關聯公司上海曼倫商貿有限公司在2017年9月推出一款女性情趣用品震動棒，並於2018年6月更新產品網頁宣傳，宣傳內容稱「35種玩法燃燒你的慾火，步步為營罷不能」、「撫、游走全身 曲線的性感誘惑」、「撩、刺激乳房 嬌喘不斷，慾火燎原」、「探、探入花叢兔耳 花樣百頻，翻攪一池春水」、「攻、棒身置入脈衝撞擊 翹頭直搗G點，淋漓高潮」。

此外，決定書亦指在去年4月19日，杜蕾斯在官方微博上推出與喜茶等其他品牌的聯名廣告，是「內容低俗，極易引發不良聯想，引起了強烈的輿論反應」。例如杜蕾斯與喜茶的聯名廣告為「今夜一滴都不許剩」、與餓了麼的聯名廣告為「今夜餵飽每一張嘴」、與淘票票的聯名廣告為「今夜鑽進那片秘密角落」。

市監局認定，上述廣告宣傳違反《廣告法》中的「廣告應當真實、合法，以健康的表現形式表達廣告內容，符合社會主義精神文明建設和弘揚中華民族優秀傳統文化的要求」，以及廣告不得有「妨礙社會公共秩序或者違背社會良好風尚」之規定。

對於杜蕾斯的性暗示廣告，內地網民的立場兩極，有反對者稱「它買的本來就是成人用品啊，不讓它內涵難道讓它光明正大寫出來」、「避孕套不寫這些寫甚麼呢」、「健康的方式？那這種產品廣告應該怎麼發」；但亦有支持者表示「要靠這樣的廣告詞來做宣傳，沒有底線嗎」、「如果任意讓很多正常用語『內涵化』，這會是好事嗎」、「仔細看了一下被罰的內容確實有點低俗了，杜蕾斯文案厲害的，但也需要把控好尺度」。

（綜合報道）