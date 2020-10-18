新婚夫妻雙方都叫「李秋怡」引熱話　網民：天大的緣分

當人生另一半與自己擁有相同姓名，是不是一件「最浪漫的事」？內地就有一對同名同姓的新婚夫妻近日成為網絡熱話，日前兩人在四川成都領取結婚證，並於周日（18日）在西安舉行婚禮，這段奇妙的緣分讓不少網民都讚嘆「天大的緣分」、「天作之合」。

據內媒報道，近日成都一對男女到民政局登記結婚，兩人掏出身份證後，工作人員反覆看了好幾遍，還以為自己看花了眼，直呼太神奇，原來兩人的名字都叫做「李秋怡」，年齡相差1歲，同月生日。

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報道稱，兩名「李秋怡」透過交友App相識後，短短1周便確立關係，相戀1年半就火速結婚。女方就表示，擁有同一個名字的機率非常小，感覺自己很幸運，就像是遇到了世界上另一個自己。

兩人也大方在網絡分享相遇及戀愛中的有趣經歷。這段時間裏，他們經常因同名同姓而讓公務機關辦事人員目瞪口呆。朋友和親戚喊他們的名字時，兩人也常常會同時應聲。

兩人在網絡平台發布的影片，短短幾日播放量就突破千萬，讚好數也近200萬。不少網民紛紛表示，「太巧了」、「好神奇，遇到了另一個自己」、「祝福！有點感動」。也有人給兩人以後的孩子起名：「孩子就叫李雙雙吧」、「女孩叫秋衣男孩叫秋褲」、「李春／夏／冬怡」。

（綜合報道）