年薪百萬北大高材生辭職創業「微信清粉」　涉盜取個人信息被捕

微信是內地民眾最常用的聊天軟件，許多網民因自己微信好友數量眾多難以管理而頭痛，部分商家見雞推出「清粉」（清理好友）服務，但實際上，這多數都是騙局。 公安部網安局微信公眾號10月18日報道，經3個多月的縝密偵查，浙江溫州蒼南警方在多地開展行動，成功偵破一起開發微信「清粉」軟件從事違法犯罪活動的案件，初步查明涉案金額800余萬元（人民幣，下同）。值得注意的是，涉案團夥成員均是技術人員，其首腦還是一名北京大學計算機系研究生。

溫州市民黃女士今年年初她在使用「清粉」服務後，很快發現微信中有大量陌生人向其提出添加好友的請求，還莫名關注了許多微信公眾號，甚至還有人仿造其微信賬號添加他的親友試圖騙取財物，對其個人生活造成嚴重影響。黃女士嚴重懷疑自己的個人信息已被「清粉」軟件盜取。

許多人都遭遇了黃女士一樣的情況，這引起溫州蒼南警方關注。蒼南警方對此類「清粉」程序進行深入分析，發現有不法團夥通過這些所謂的「清粉」程序誘騙用戶授權登錄後，通過「雲端程序」非法獲取用戶的微信通訊錄。

一旦有用戶因為想要清粉被誘騙在他們的軟件中進行了掃碼授權登錄，微信帳號就在那一刻成為「傀儡」，在用戶不知情的狀態下，主動關注大量微信公眾號並進行轉發、收藏等。而用戶的個人信息數據、好友信息將被不法分子獲取，極易滋生出網絡盜竊、網絡詐騙等違法犯罪。

2020年5月初，蒼南警方成功鎖定了一個專門開發制作「清粉」軟件的犯罪團夥。

警方發現，該團夥成員幾乎全部由專業技術人員組成，4名核心技術人員均為計算機專業畢業，長期從事編程工作。他們共制作並售出20余款清粉軟件。除了計算機技術，這些「學霸」還精通法律，老板肖某以不整合涉及轉賬功能的業務，游走在灰色地帶，以逃避法律處罰。肖某還把服務器架設於境外，就此以為萬無一失。

6月初，蒼南警方在北京等7省市開展統一抓捕行動，一舉拿下了以肖某為首的網絡黑產犯罪團伙。

警方發現，肖某是一名85後，是北京大學計算機系研究生。畢業後，他先後在多家知名互聯網公司工作過，年薪近百萬，在深圳有車有房。肖某最後選擇辭職創業，他的公司沒有開發高新技術，卻進行網絡犯罪，最終把自己送入了監獄。

（綜合報導）