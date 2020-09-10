內地多位明星歌手被盜刷飛行里數　李晨自查揭發遭十多人兌換機票

內地近來接連爆出多宗明星歌手的個人飛行里數被盜刷事件，李晨亦宣告「中招」。 李晨近日在微博上發文，指其個人飛行里數亦被十多人大量盜刷以兌換機票，呼籲要提高警惕，注意個人資訊安全。

李晨表示，在看到有飛行里數被盜刷的新聞後，「出於好奇我也查了一下，結果...中招」。李晨指，飛行里數自2018年6月起就被大量盜刷以兌換機票，「真心想問這十來位『享受』免費行程的朋友們，您們的人名和身份證號都能查的到」。

李晨又表示，現時航空公司已察覺異常並將帳號凍結。

男星吳磊亦是其中一名受害者，盜刷者自2017年起，私自將超過23萬的飛行里數兌換機票，

包括李晨在內，一星期內已有三位內地明星歌手被盜刷飛行里數。男星吳磊此前有錄音曝光，內容是吳磊致電航空公司客服了解飛行里數被人盜刷一事。

錄音顯示，盜刷者擅自將吳磊的身份證號碼綁定另一個航空帳號上，以便可隨意查看吳磊的行程及添加受讓人，隨意使用吳磊的飛行里數。

江映蓉被兩名陌生人成功添加成為飛行里數的「受讓人」。（微博）

吳磊經向航空公司客服查詢後，發現盜刷者自2017年起，私自將超過23萬飛行里數兌換為機票，供自己及朋友使用。

此外，女歌手江映蓉亦在微博上貼上多張截圖，控訴其飛行里數被盜刷。

（綜合報道）