罕見壁畫色彩鮮艷　甘肅修路毀唐代古墓　官方要求停工並介入調查

甘肅省在高速公路修建工程期間發現一處疑似為唐代的古墓，但施工單位並未暫時停工、提報，造成嚴重毀損。事件迅速衝上微博熱搜。目前，官方已要求停工並介入調查。

甘肅省在高速公路修建工程期間發現疑似唐代古墓（點圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

據網上流傳的影片稱，「近日在甘肅天水伯陽鎮高速公路施工現場，挖土機挖出了一座磚室壁畫墓。這座墓的整體結構被挖掘機破壞得非常嚴重，如今只有半壁墓室可見，牆壁上有彩繪壁畫，是一位男性胡人形象的畫像。」

影片中的背景為一處施工現場，停放有多輛挖掘機和土方車。在一處挖開的土牆中，疑似古代人物的壁畫色彩鮮艷。除了壁畫中的人物外，牆上還有一處文字依稀可見。

據影片介紹，「在墓室的一面牆上留下了幾行文字，文字雖然不太清晰，但依稀可以看清『乾符四年』的字樣。『乾符』是唐代晚期唐僖宗李儇的年號。」「乾符四年」則是公元877年。

甘肅省文物局官員表示，收到通報後已在19日晚間派出專家到現場勘查、鑑定，初步認定應該是晚唐時期的文物，但是古墓詳細的背景仍須由專家進一步調查才能知道。該名官員也表示，針對古墓毀損，文物局已報案，公安單位已經立案並進行調查，同時，也已限制相關責任人行動，進一步了解情況。

（綜合報道）