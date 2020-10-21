馬雲與靳東合作搞神秘生意？　內媒揭抖音人工合成短片騙局

近日，內地一名61歲的大媽迷戀上內地男星靳東，在抖音平台和靳東「互動」，更聲稱「我要嫁靳東，勇敢活一次」，為了能夠嫁給靳東，甚至與丈夫分床睡及要求離婚。不過，該大媽實際上是遭遇騙局，那些短片均是利用剪接技術將靳東的畫面及語音人工合成，事件引發關注。 內媒報道指，這些發放偽冒短片的帳號專門欺騙老年用戶，而且涉及不同騙局，甚至有帳號以投資等理由騙錢。

網上有人出售一眾明星名人的偽冒短片。（《南方周末》）

《南方周末》21日報道指，在抖音平台，假靳東之外還有假劉濤、假劉愷威等一眾明星名人偽冒短片。

一個製作合成短片的經營者稱，明星短片、美女短片都能做，1元（人民幣，下同）1條，「都是自己用PR剪輯的，量大優惠」。但該經營者也說，假靳東新聞出來之後，抖音「嚴打」，有個「同行」被封了五個偽冒明星帳號。

事實上，這種短片的製作十分粗糙，假靳東、假馬雲時而說南方口音，時而冒出東北話，並不難識別。但大量的老年粉絲群體仍容易上當，沉迷於名人對自己的噓寒問暖。

這種短片的製作十分粗糙，假靳東、假馬雲時而說南方口音，時而冒出東北話。（《南方周末》）

家住杭州的陳女士講述了她的母親遇到假靳東和假馬雲的騙局。騙徒聲稱馬雲和靳東在合作搞神秘生意，要從母親的帳戶裡過50萬。後來自稱馬雲團隊的人私信母親，要求母親交1700元「互聯網營銷課程」培訓費。對方還在微信小程序上為母親提供了一套「精品課程」。

對方聲稱，這套營銷課程針對的產品是保健品，交了1700元培訓費後就會成為合作夥伴，老師會手把手教母親運作市場，之後就可以賺錢。

內地一名61歲的大媽在抖音平台迷戀上假靳東，引發關注（點圖放大）：

報道指，直到現在，陳女士的母親仍積極為騙徒轉帳，家人已經無從得知母親究竟被騙了多少錢。陳女士的母親在抖音跟假馬雲的聊天記錄中，母親說：「說起來很寒酸。到處去借，他們都不相信我。說我是被人騙了。我沒有辦法，只有把最心愛的一對耳環也當掉了。到銀行取出社保兩千元。湊齊四千元。可以解決一下燃眉之急。」標有馬雲頭像的對方回覆「安慰」她說：「只要你用心努力了，我會看得見的」。

（綜合報道）