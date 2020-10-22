甘肅修路毀晚唐時期古墓　施工方3人被採取刑事強制措施

甘肅天水市一高速公路日前在修建工程期間，發現一處初步認定應是晚唐時期的古墓，但施工方不僅未停工、提報，還造成古墓嚴重毀損。 官方事後要求停工並介入調查，據天水市公安局麥積公安分局官方微博周三（21日）消息，目前涉案人員張某某、任某某、李某某已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

消息指，事發於周一（19日）8時許，地點為麥積區伯陽鎮伯陽村的S25靜寧至天水高速公路莊天段中交第二工程局有限公司第九標段二工區施工工地上。古墓葬由挖泥車司機張某某發現，當時張立即用對講機將情況報告給施工現場負責人任某某，後者又將情況上報給項目技術員李某某。然而，他們未有報告文物行政部門，卻擅自將該墓葬損毀。

警方之後立即協助文物行政部門保護現場，開展調查取證工作，並於事發後翌日立案偵查，目前涉案3人已被採取刑事強制措施。

甘肅省在高速公路修建工程期間發現疑似唐代古墓（點圖放大）：

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據此前網上流傳的影片稱，該古墓葬為一座磚室壁畫墓，惟整體結構被嚴重破壞，如今只有半壁墓室可見，而牆壁上存在一位男性胡人形象的彩繪壁畫。

影片又指，墓室的一面牆上留下了幾行文字，雖然不太清晰，但依稀可以看清「乾符四年」的字樣。據悉，「乾符」是唐代晚期唐僖宗李儇的年號，「乾符四年」則是公元877年。甘肅省文物局則派出專家到現場勘查、鑑定，初步認定文物應屬晚唐時期，但詳細背景仍待專家進一步調查。

（綜合報道）