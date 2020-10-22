聲勢浩大｜男子率豪車團到大連高校表白惹議　校方稱其偽造通行碼

因應新冠肺炎疫情，內地部分高校實行封閉式管理，學生不得隨意出入校園。近日在遼寧大連，有自稱大連工業大學學生發帖稱，該校目前處於疫情防控封閉管理期間，學生請假外出十分困難，但校外人員卻可以駕駛豪車隨意進入校園求婚，質疑校方為何沒有阻攔。 事件引起輿論關注，涉事男子隨後解釋稱，當晚只是一個表白儀式，並非網傳的求婚，他還稱自己使用該校的二維碼正常進入校園。惟大連工業大學周三（21日）通報稱，經初步調查，涉事男子通過偽造通行碼進入校園，學校會立即整改。

網傳有校外人員在大連工業大學求婚，當事人及後澄清只是表白。（影片截圖）

綜合內媒報道，上述發帖學生稱，周二（20日）晚上6點半左右，有車隊和大量外來人員進入學校，向一名在校女學生求婚，相關影片在網絡廣傳。影片顯示，多輛跑車停在校內並懸掛粉色氣球，地面鋪滿鮮花，一名男子手捧鮮花，單膝跪地向一名女生獻花。與此同時開始放煙花，多名攝影師在旁跟拍。浪漫場面引發許多學生聚集圍觀，現場不斷傳出尖叫聲和歡呼聲。

事後更有豪車發燒友稱，通過短片和圖片推斷，現場豪車最便宜的是雪佛蘭Corvette，價值100多萬元（人民幣．下同）。最貴的是法拉利，價值300多萬元。該校學生則稱，事發後學校要求發帖者刪除微博和朋友圈的貼文。

內媒其後找到「求婚」當事人楊先生了解情況，對方稱自己是大連工業大學的肄業生（有學籍但未完成課程而中途退學），目前經營一間超級跑車租賃公司，網傳影片中的車輛均為其司所有。事實並非網傳的求婚，當晚他只是向女方告白，想給對方一個驚喜。他並強調這是其人生中的第一次表白，不想低調，想讓全世界知道。

有學生質疑校外人員為何能夠隨意進校，楊先生則表示，他使用該校的二維碼正常進入校園，事發後校方已經聯繫他了解情況，他如實告知。

不過，大連工業大學官方微博周三通報稱，經學校初步調查，涉事男子（即楊先生）通過偽造通行碼進入校園，屬於違規入校。校方還稱，事件暴露學校管理不到位問題，會立即整改並對涉事部門及人員問責。

（上游新聞／微博）