不滿封閉管理生活條件差　西安高校大學生深夜集體吶喊30分鐘

新冠肺炎疫情下，內地不少高校開學後採取了封閉管理措施，不讓學生自由出入校門。西安外國語大學的學生因不滿學校在封閉管理下生活條件差，於20日（周日）晚上11時30分左右，在宿舍內集體吶喊近30分鐘，相關影片在網上流傳，引起社會廣泛關注。

西安外國語大學的學生不滿校內設施不足，在宿舍內集體吶喊（點圖放大）：

內媒《新京報》報道指，西安外國語大學學生高某表示，校內唯一一家可購買生活用品的超市，此前因銷售變質發霉食品被舉報停業，在新生到校後再次開業時，貨品已被搶購一空，目前生活用品僅能依靠速遞購買。然而，校內處理速遞包裹的速度緩慢，經常出現速遞包裹堆積的情況，部分速遞包裹在放置的過程中損壞。

另一位學生陳某稱，學校原本設立四個女生澡堂，每個澡堂可向約八十人提供服務，目前僅有一個女生澡堂經常提供服務，極其不方便，「排隊要排好久」。學生郭某則表示，封閉管理期間，校內的水果和麵包等食品均開始漲價，一片西瓜從2元（人民幣，下同）漲到5元，「食堂有些菜也都漲價了」。

西安外國語大學官方微博發布通報回應事件稱，對於網上出現涉及學校疫情期間校園管理服務工作的意見，學校將進行改進，包括簡化學生外出報備程序；改善校內購物條件，增設臨時購物超市，延長用餐、洗澡等服務時間；規範速遞收發，嚴肅處理亂漲價行為等。此外對個別工作人員在門禁管理中存在粗暴言行等行為予以嚴肅處理。

內地不少學校開學後採取了封閉管理措施，學生生活不便（點圖放大）：

與此同時，山東大學19日發出通知，宣布「解封」。通知指，根據學校統一安排，對日常出入校園的審批流程做了適當簡化優化。如當日出校不出校區駐地城市，不需要輔導員審核，只需要抄送提醒輔導員。當日不返回或離開駐地城市，即多日外出（一天以上），或者單日跨市外出，則需要輔導員和學院審核。該通知發布之後，很多學生第一時間走出校門，去看電影或逛街。

山東大學解封的消息傳出之後，其他大學的學生表示很羨慕，紛紛在微博上@自己學校官博，希望也能盡快解封。

（綜合報道）