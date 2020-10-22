雙11｜內地電商推新玩法延長購物節　網民盼「返璞歸真」簡化規則

距離內地電商界年度大戰「雙11」購物節還有大半個月，天貓、京東等網購平台已經提前開啟這次購物盛典。 近幾年，不少消費者都吐槽「雙11」的活動規則過於繁雜，紛紛表示「希望多一點真誠，少一點套路」。雖然各個平台都聲稱「今年的玩法更簡單」，但網民依舊覺得自己已經迷失在各種銷售規則，大呻「比數學考試都難」。

10月15日，北京地鐵國貿站，天貓雙11全球狂歡季的廣告。（VCG）

天貓、京東延長「雙11」購物節

10月20日，天貓宣布今年「雙11」啟動，代號為「雙節棍」，分兩個售賣期，11月1日-3日為第一期，11月11日為第二期。因此對於消費者來說，「雙11」比往年多了3天，11月1日就可以付預售商品的尾款，提前10天收到貨。

京東的預售期與天貓一致，其在10月19日宣布，今年該平台的「雙11」購物街從10月21日開啟，11月11日截止。

對於愈來愈複雜的「雙11」活動規則，很多消費者都有抱怨。「雙11」進入第12個年頭，不少人期待更簡單有趣的玩法。而天貓、京東均表示今年將簡化玩法，讓省錢更直接。

據內媒介紹，京東方面稱，除了跨店鋪、全品類可用的「頭號京貼」，商品頁面「預估到手價」的設置，將提示消費者可使用的優惠信息，不用複雜的計算，優惠後的價格一目了然。京東還把目前熱議的「1元包郵」加入「雙11」。

天貓方面稱，今年雙11是該平台「史上出資力度最大的一次雙11」，會直接發出「超300億現金補貼」，具體為40億現金紅包、100億品類補貼以及200億品牌大額券。此外還有「多重驚喜玩法」，具體為10億驚喜任務，先發紅包，後消費，以及10億「筆筆返」，低客單用戶也能使用。其他活動還有「不用領津貼，滿300直接減40」、「天天領5折券和大額券」、「超級星秀貓組團出道」等。

針對上述活動，不少網民再次表示「看不懂」：

「每年都說雙11規則簡單，每年我都看不懂，不知道今年是不是真誠的。」 「看了半天，感覺又是看不懂規則的一屆雙11。」 「我想簡簡單單花個錢怎麼就那麼難呢？」 「簡單點，降價的方式簡單點。」 「是時候返璞歸真有個唯一規則就是打折的節日了，只想簡簡單單花錢，看到明明白白的降價。」

在網民熱議下，「雙11」的相關話題近日不斷登上微博熱搜榜。除了不滿規則複雜，有人也指出「付款難」：「付訂金要熬夜，付尾款還要熬夜，付完錢我們都是又窮又禿的打工人」、「晚上12點半付尾款，能幹點陽間的事嗎？年紀大了熬不起夜了」、「熬夜付訂金真真是太煎熬了，一晚上定了好幾個鬧鐘，今天真是困死了」。

「雙11」預售期間，為了防止大家睡覺，網紅主播李佳琦在凌晨時分敲鑼，被網民稱為「第一個叫我不要睡的男人」。（網絡圖片）

值得一提的是，直播帶貨也是各大電商平台的「雙11」的布局重點。據淘寶直播數據顯示，10月20日晚上李佳琦直播觀看人數達1.62億人次，薇婭直播在線觀看人數達1.49億人次，即超過3億人深夜蹲守直播，凌晨搶付訂金開啟預售。淘寶直播榜單顯示，薇婭和李佳琦當晚直播總銷售額分別錄得32.21億元（人民幣．下同）和33.27億元，總額逼近70億元，銷售訂金超10億元。

（第一財經/澎湃新聞）