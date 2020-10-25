跨境色情直播平台擁逾50萬會員　警打掉深圳研發團夥拘52人

近日，四川綿陽市公安局發布通報稱，經過兩年的縝密偵查，綿陽公安成功破獲一宗涉案資金高達2.6億元（人民幣．下同）的特大跨境涉黃網絡直播案。截至目前，已拘捕疑犯52人、關閉涉黃直播App27個、凍結涉案資金750餘萬元，徹底剷除了一條跨境涉黃網絡直播黑色產業鏈。

通報稱，2018年10月，綿陽公安網安支隊接到舉報，稱綿陽有人在「萌寶寶」等直播App上進行色情表演。隨後，支隊成立專案組開展案件偵破工作。偵查發現，該直播App曾叫「美人魚」，並為躲避警方追查而多次改名，涉黃主播也基本在深夜進行直播，尺度極大。

52名涉案疑犯已被拘捕。（公安部網安局）

擁近萬主播 逾50萬會員遍全國

通報指，該平台還涉及「金誠棋牌」、「九五至尊」、「小新棋牌」等賭博平台接口，從事開設賭場、詐騙、洗錢等犯罪活動，形成了包括渠道推廣、買賣公民個人資料、資金轉移、製作淫穢物品牟利等一系列黑色產業鏈，平台註冊主播多達近萬人，會員50餘萬人，遍布全國多個省市。

該犯罪集團成員鄭某、謝某負責對「美人魚」平台的管理和維護，根據兩人落網後交待的線索，警方挖出隱藏在深圳的App研發團隊——深圳聯恆網絡科技有限公司，以及隱藏在成都的第四方支付平台。綿陽警方抽調40多人組成行動組奔赴多地，在各地警方配合下將疑犯拘捕。

涉案App多次改名躲避警方追查。（公安部網安局）

警方指，該案涉及30多個省份，主要疑犯遍布全國，且多人藏身柬埔寨、馬來西亞等國遙控指揮，以文化傳媒、藝術公司為幌子，通過高薪誘惑招募主播，教唆、誘騙女性簽約，進行淫穢表演。甚至還採取預收大量押金、索要高額違約金、發放高利貸等方式控制旗下女主播，以獲取高額非法收入。

經過2年，專案組共查明涉案資金2.6億元，扣押、凍結涉案資金750餘萬元。目前，警正全力追捕躲藏東南亞國家的疑犯，已先後有9人陸續回國自首。10月8日，隨着躲藏在柬埔寨的「客服」黃某主動回國投案自首，警方已成功拘捕52名疑犯。

（綜合報道）