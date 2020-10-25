湖南漢跟團旅遊遭強迫買樓　不能出房門不能睡覺付12萬訂金始脫身

湖南長沙一名58歲男子近日前往山東旅遊2天，到了當地之後才知道原來這個旅行團是由房地產公司籌辦的，不僅沒有任何玩樂行程，甚至遊客如果不下訂金買樓，都無法走出房門。 該男子在無可奈何之下，只好付了12萬3千多元（人民幣，下同）的訂金，才得以脫身。

姚先生聲稱，經舊同學介紹，他在10月初時和妻子跟團前往山東威海乳山旅遊，豈料最後卻被迫買樓。（影片截圖）

綜合內媒報道，事主姚先生聲稱，經舊同學介紹，他在10月初時和妻子跟團前往山東威海乳山旅遊。在出發前，他獲通知整趟旅程總共兩天一夜，而且費用全免，只需要繳交訂金800元，事後可全額退還。

抵達乳山之後，姚先生才知道這個旅行團是一間房地產公司的活動，整趟旅程中沒有任何玩樂行程，目的就是買樓。但最讓他吃驚的是，旅行團的團員只要不下訂金買樓，就無法走出酒店房門，旅行團更會派出專人看守團員，甚至不讓團員睡覺，以逼迫團員買樓。

姚先生付了12萬3千多元人民幣的訂金，才得以脫身。圖為部分訂金。（影片截圖）

姚先生表示，自己曾患有腦梗塞，身體不好，在無法拒絕房地產公司工作人員的情況下，無可奈何之下只能繳交訂金預訂一間售價為41萬元的商品房，他繳交的訂金金額高達12萬3千多元。

涉事的常德鼎源房地產開發有限公司的工作人員表示，姚先生所說的旅行團就是「看房考察團」，吃住都是高級酒店，既然參加了就要「支持他們的工作」，如果要退錢的話只能找開發商，如果簽訂了合約就得按照法律程序走。

（綜合報道）