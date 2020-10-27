公務員向桶裝水落藥震驚網民　山東乳山官方：從嚴查處涉事人員

近日，內地網絡熱傳消息指，山東威海乳山市統計局一名在職公務員因為對人事任用不滿意，在網上購買刺激母豬發情用的激素，通過針管注射到同事們日常喝的桶裝水裏，令該局所有人員都「中招」，身體發生諸多異常變化。 乳山市政府新聞辦周一（26日）在官方微博「@乳山發布」通報事件指，當地警方對統計局工作人員于某立案偵查，案件已移送檢察機關，正依法審理中，將對涉事人員依法從嚴查處，有關情況將依法依規對外公開。

上述通報指出，經查實，于某在該局飲用水中投放「醫用注射液」。通報又指，近日，有網民發布的乳山市統計局一名工作人員涉嫌投毒的消息與此相關，但「有關表述與查實情況確實有較大出入，存在明顯誇大和編造成分」，呼籲民眾勿傳播不實訊息。

乳山市政府新聞辦在微博發布通報，指案件已經移送監察機關依法審理。（微博截圖）

據早前報道，有人在微信爆料，指乳山市統計局一名在職公務員因為對幹部任用不滿意，為了報復，他在網上購買了刺激母豬發情用的激素，自2017年8月開始，用針管注射到各間辦公室的桶裝水中，覆蓋該局所有人員日常飲用，從未間斷。

爆料者稱，自那時起，乳山市統計局上至局長、下至保安都開始瘋狂長肉，同事們的身心狀態也出現了離奇的變化，男同事亢奮，在辦公室裏大白天臉色通紅，局黨委開會的時候局長們坐着也會滿身大汗，女同事則接二連三地懷孕。

根據爆料者描述，最離譜的是，幾名50多歲已經絕經的女同事竟然又來了月經。後來該局局長赴醫院檢查，才發現體內有3種激素嚴重超標，此後該局展開地氈式搜尋，在垃圾桶內發現裝獸用激素的玻璃瓶，繼而找到投毒者。

內媒當時報道指，乳山市公安局證實事件，稱正在調查，案件定性處理完會發布通報。

（綜合報道）