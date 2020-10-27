吉林漢殺前妻及同居男友　警稱其「展現男子氣概、值得同情」惹議

吉林省梅河口市近日發生一宗兇殺案件，一名男子將前妻和其同居男友殺害後棄屍水井內，殘忍做法令人咋舌，但當地警方在通報案件時，卻稱疑犯「展現了男子漢氣概、某種程度上值得同情」，還毫不留情批評死者「自古姦情出人命」。 上述通報引發網民怒火，梅河口市警方隨後將通報刪除，經修改於周一（26日）凌晨重新發布。

據梅河口市警方周日（25日）通報，吉林男子張某先殺死前妻及前妻「姘居」（按：已有配偶卻與他人同居）男子後拋屍。

警方指，張男於10月13日將前妻和其同居男友殺死，警方於25日將張男拘捕。（網上圖片）

通報稱，「自古姦情出人命」，因姦情發生的命案屢見不鮮。通報認為，「オ49歲」、「而立之年」（按：通常指30歲）的被害女子王某「還能背叛自己的丈夫，能夠毅然決然提出離婚，讓曹某生活在自己的住宅裏」，會令很多人感到不解。

通報又指，張某先的做法「以結束對方二人的生命，展現了自己的男子漢的氣概」，雖然是疑犯，但是「從某種程度上講也值得同情，因為起初他沒有做錯什麼，後來發現王某和曹某的行為觸碰到了他做男人的底線」。

通報進一步解釋道，人終究是高級動物，有分析判斷和感情投入，不同於低級動物，那些自以為可以做到「家裏紅旗不倒，外面彩旗飄飄」的人，恰是把自己和家庭都放在了危險的邊緣，玩火自焚的結果十分可怕和恐怖。

雖然這份通報將案件渲染成「出軌妻與小三的報應」，但眼利的網民就發現，張某先在犯案前就已與王某離婚，兩人根本不是配偶關係，「姘居」、「姦情」等說法也就不成立，直斥警方物化女性：「離了婚還是男人的所有物嗎？」

及至周一（26日）下午，梅河口市公安局政治處工作人員表示，已修改了此前引發爭議的部分內容。不過，新通報當中仍然使用「姘居」一詞，稱「張某先與王某在2020年7月離婚，王某與曹某於2020年9月份姘居」。

警方通報中對疑犯的同情，令不少網民大感不滿。（微博評論截圖）

警方在新通報中稱，疑犯張某先供述，他與前妻當初感情不錯，近期前妻提出離婚。「在無計可施的情況下，於2020年7月二人協議離婚，房子歸前妻王某。這讓非常本分的張某先百思不得其解，他始終在想王某可能在離婚前外面就『有人』了」。

新通報還稱，2020年10月13日，疑犯張某先偷配鑰匙後潛入前妻家中，發現被害人曹某在屋內。張某先用手和繩將曹某勒斃，「一不做二不休」，當晚又勒死歸家的前妻，之後張某先外出躲藏。23日凌晨，張某先返回梅河口市，將二人屍體分別拋屍門前的下水井裏。24日曹某子女報警，警方調查後，在25日凌晨拘捕疑犯。目前，疑犯張某先已被刑拘，此案進一步審理中。

（綜合報道）