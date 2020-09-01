泰國殺妻斂財｜孕婦遭推落崖1年後自述痛苦經歷：仿如從地獄回來

2019年6月9日，中國一名王姓孕婦與丈夫俞某冬在泰國遊玩時，丈夫為侵吞巨額財產而將其推下懸崖。王女士全身多處受重傷骨折，雖然胎兒當時安然無恙，但治療期間的藥物令胎兒發育異常，最後只能讓5個半月大的胎兒流產。 案發時隔1年有餘，王女士接受內媒採訪。仍然需要拐杖傍身、膝蓋也不能伸直的她，道出自己的痛苦經歷，形容自己是從地獄回來的人，全身骨頭「能斷的都斷了」，又強調相比「丈夫」，更願意稱俞某冬為「準前夫」。

據早前報道，事發當日，來自江蘇的王姓孕婦與丈夫到泰國烏汶府Pha Taem國家公園遊玩，期間王女士從高崖跌落，渾身多處受傷，胎兒奇跡倖存。她在醫院見到丈夫時當場質問：「為甚麼這麼對我？」

王女士墮崖後多處受傷。（網上圖片）

當地警方調查得知，當日二人上山看日出，中途分開去洗手間後，丈夫不見妻子蹤影，打電話也無人接聽，便開車下山尋找，途中發現救護車上山，才得知傷者正是妻子。妻子也向警方表示，因懷孕頭暈而墜崖。不過，泰國警方認為事件有可疑，暗訪王姓孕婦後，確認她並非失足墜崖，而是遭妄想得到巨額財產的丈夫推下山崖。

警方拘捕涉案男子俞某冬，並從王女士了解到其負債累累，而自己家境較好。之前她謊稱自己失足墮崖，是因為丈夫當時出言威脅不讓其說出真相，否則就殺了她。王女士的丈夫其後向警方招供，稱是貪圖女方擁有的數億泰銖（100泰銖約合25港元）財產。案件今年3月在泰國烏汶府法院一審宣判，丈夫俞某冬犯蓄意謀殺罪，被判處終身監禁。警方調查還發現，俞某冬在中國有因偷竊財物坐牢的案底。

事發時隔1年多，內媒《澎湃新聞》今日（1日）刊登對王女士的訪問。報道稱，如今的王女士纖瘦嬌小，拄着枴杖。由於住院時頭髮剪得太短，她如今出門都戴假髮。

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報道稱，那場意外中，她「渾身能斷的全斷了」，身體各部分被鋼板黏合着，至今還留有6塊鋼板。而她左側鎖骨、左手臂和左膝等部位有著深淺不一的傷疤。斷掉的腳趾不太舒服，她便彎腰拿紙巾「加固」，稱能夠舒服一些。而她也必須一直保持身子坐直、兩腿前伸的姿勢，這還是復健1年後的成效，膝蓋無法完全彎曲，上廁所需要妹妹從後面抱着她。

提到不久前的杭州殺妻案，王女士說，過去那麼多殺妻案都得逞了，只有她活下來了，「我更要好好活下去，珍惜所有的一切」。

王女士說，她剛查出懷孕時，丈夫反應冷淡，說要不要無所謂，但她對孩子抱有很大的希望，覺得孩子會讓夫婦兩人變得更成熟。之後，她發現丈夫不和她吵架了，也不找她要錢、不出去賭了，每天給她做飯，陪她產檢、見客戶，很照顧她。「現在回頭看，那時候他可能已經動了殺機，覺得沒必要吵了吧」。

沒多久，丈夫給自己和王女士各買了一份保險，意外死亡賠31萬（人民幣，下同），受益人是配偶。當時王女士感到很開心，「覺得他有責任感，不是只想着自己」。

2019年5月30日，兩人飛到泰國，打算裝修在曼谷的房子，迎接新生命的到來。翌日丈夫提議去旅遊。王女士事後才憶起，那次丈夫返程機票一直沒訂，說「不着急」，且全程心不在焉，平時可以睡到上午10點的人，每天5點多就起了，說他睡不着，而丈夫帶她去的也都是懸崖高地，「估計考察地形後覺得都不合適」。

2019年6月9日清晨不到6點，兩人又到了看日出的懸崖邊。等到8點左右，一旁的10多個遊客陸續離開，丈夫又說帶她去看3000年前的古人類壁畫，兩人沿懸崖走到頭也沒看到。他突然問王女士，這輩子有甚麼遺憾的事嗎？王女士回答說沒有。返程路上，丈夫從身後抱了她一下，又親了她的臉頰，之後用力一推講她推下懸崖。

王女士腿部縫合的傷口。（澎湃新聞）

由於左側着地，她的左大腿、左臂、髖骨和膝蓋全都骨折、皮膚挫傷，右眼皮蹭掉了一層皮，眼球險些不保。她在深切治療部搶救了8日，做了多次接骨手術，有一刀直接從左小腿開到腰上，「整個人給剝開了一樣」。

王女士又回憶兩人相遇的經歷，指她在曼谷創業期間感到孤獨，沒有人分享成功的喜悅和失敗的難過。兩人在一場聚會上相識，認識不到一周丈夫就寫了表白信，顯得他很有責任感。

丈夫聲稱自己在中國創業失敗，於是在朋友介紹下來泰國創業，又稱母親每年賺一百多萬元，家裏很有錢。他表現得也很闊綽，全身名牌，聚餐吃飯搶着買單，但事發後她才知道，丈夫在國內欠錢太多，黑社會上門催債，2016年12月逃到泰國，在泰國的花銷全靠信用卡透支和網絡貸款。

她當時對丈夫的印象是自律、身材好、紳士、會照顧人、情商高且「會說話」。兩人聊天很投機，也有很多相似的興趣愛好，「不論我說甚麼，他都特別贊同，會耐心聽我的困惑，給出建議——這些正是我渴望的」。

今年1月20日，王女士與家人回到曼谷，聘請律師起訴俞某冬。圖為坐在輪椅上的王女士在機場。（澎湃新聞）

沒想到，才認識兩個禮拜，丈夫就要求搬進她的住處。她覺得不合適，但丈夫卻說離開她一分一秒都活不了，「當時我還以為他真的很愛我」。戀愛一個月後，丈夫求婚，每天甜言蜜語，連着求婚一個星期後，她動心了。認識不到兩個月，兩人領了結婚證。

每月給兩萬人仔不夠花 變本加厲偷錢

結婚第二個月，因為錢，兩人開始吵架。王女士每月給丈夫2萬，但他覺得不夠花，找她借錢。一開始是3千多，借了還會還，但後來愈借愈多，且不還了，說他的銀行提款卡因為欠錢太多被吞掉了。他從王女士借不到錢後，就以王女士的名義找鄰居借，還偷她微信和支付寶上的錢，又偷公司的錢，每次都有成千上萬。王女士回國發展後，丈夫又跟以前的獄友混在一起，要求王女士替他償還數百萬元債務，但王女士只還了幾十萬元。

6月16日，俞某冬被泰國警察逮捕。當晚，俞某冬母親找到王女士，希望王女士說自己是失足，「再給他一次機會」，被王女士拒絕。

2020年1月20日，王女士和家人回到曼谷，聘請律師起訴丈夫，但對方在法庭上拒不認罪，堅稱是王女士自己掉下去。3月24日，俞某冬因人身侵害罪未遂，被判處終身監禁，支付民事賠償589萬泰銖（約合147萬港元）。他和律師當庭提出上訴，二審將移交上一級法院審理。

（綜合報道）