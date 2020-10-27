浙江兩漢整容穿女裝賣淫被捕　嫖客被告知後「目瞪口呆」

浙江湖州警方近日拘捕兩名賣淫「女子」：兩人不僅穿著女裝，還有著女性的身型特徵，但經調查卻發現均是男兒身。

被捕的兩名賣淫「女子」其實均是男兒身（點圖放大）：

十月初，當地警方發現在一家酒店內，疑似有人提供色情服務。民警在酒店的兩間房內，各將一對男「女」查獲。在進一步調查時，民警大吃一驚，從身份證上看，這兩名「賣淫女」並非女性，而是男性。

經調查，兩名「賣淫女」均是90後男子，是江西同鄉。兩人於5年前在整容醫院做了豐胸、整容手術，之後一直服用含有雌激素的藥品，保持著女性的身型特徵。兩人解釋，他們都是男同性戀者，之前在外地工作受挫，經濟拮据，便萌生出一個念頭：本來就喜歡男人，和男人發生關係還能賺錢，兩全其美。

於是，兩人通過微信等網絡社交平台，添加了許多男子為好友，不定期在朋友圈發布性感照片，並以文字註明提供色情服務，與男人「約會」掙錢。

警方指，兩人被捕當晚，兩人分別與兩名嫖娼男子發生關係。由於高超的裝扮技巧，加上以特殊方式賣淫，兩人均未被嫖客識破。當兩名嫖客從民警處獲知「賣淫女」均是男兒身時，瞬間目瞪口呆，後悔不迭。兩人坦言，雙方交易時交流並不多，又是關燈行事，所以從始至終都未發現異常。

有辦案民警表示，「帶著假睫毛，塗著厚厚的粉底，披肩的長髮，不仔細看，還真不容易看出是男的。」目前，上述四人因賣淫嫖娼行為均被警方依法處以行政拘留3日的處罰。

（長興公安）