針拮幼童涉嫌虐待罪　內蒙古3名幼稚園女老師被刑拘

內蒙古呼和浩特一間幼稚園日前有多名家長投訴，指在孩子身上發現不明針孔，疑似是在幼稚園上課期間受虐待。 警方在周二（29日）通報，經查後涉事幼稚園的3名女老師，目前已因涉嫌虐待被監護人、看護人罪被刑事拘留。

涉事幼稚園。（新華社）

最先在孩子身上發現不明針孔的家長劉先生指，女兒日前在家中上廁所，他和妻子發現其臀部有3個明顯的針孔。劉先生表示，女兒稱是被幼稚園的老師所拮，班裡還有其他小朋友被拮過。劉先生隨即帶女兒去醫院檢查，並在微信上建立家長群組，提醒其他家長檢查孩子身體是否有針孔。

據了解，至今共有8名家長發現孩子身上、頭部有不明針孔，均為同一間幼稚園同一班的學生。

另一名家長薛先生亦稱，3歲大的孩子在身上發現針孔，經詢問後發現是午睡未及時清醒，結果被老師用牙簽所拮。薛先生稱，孩子曾經有一天情緒明顯反常，回家後不明原因地哭，要父母抱著自己，又稱不要去幼稚園。家長王女士更稱，得知消息後立即查看女兒的身體，發現腿部、臀部、腰部、頭部都已結痂的不明針眼。女兒透露是上廁所時不聽話，被老師用紅色的針所拮扎，而且老師有表明不能讓父母知道。

警方指，接獲家長報案稱在孩子身上發現疑似針孔後，已立即安排警力趕赴現場，全力展開調查取證。經查，兩名幼稚園女老師白某、石某及一名幼稚園園保育老師樊某，均因涉嫌虐待被監護人、看護人罪，被警方刑事拘留。

（綜合報道）