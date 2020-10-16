蘋果（Apple）在14日凌晨1點舉行最新發表會，iPhone 12全系列亮相，引起網友熱議，不過許多網友熬夜看發表會後，卻感到失望，認為有好幾個功能與設計不如預期，遲遲未等到iPhone改變，以下就盤點iPhone 12網友敲破碗都沒實現的願望。

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Touch ID仍未強勢回歸

iPhone自從推出X系列後，就移除了Touch ID（指紋辨識），改用Face ID（面部辨識），令許多果粉都死守先前的機種不換，這次iPhone 12依舊沒有讓Touch ID回歸，繼續使用Face ID，想戴口罩解鎖可能還是得多一道功夫，網友也感到失望「戴著口罩辨識率與正確應該不如指紋」。

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不再附贈充電器與有線耳機

由於環保因素，蘋果確定不再於iPhone 12盒裝內附上豆腐頭（充電器）與EarPods有線耳機，只提供一條USB-C對Lightning的連接線，有需求的用戶必須另行購買。蘋果也相應推出全新iPhone專用的「Magsafe」磁性無線充電器，最高可提供15W的電力。

3C部落客林小旭在臉書上分享，雖然可以用現在USB-A 對Lightning連接線充電，沿用家裡原本的充電線，但若要享受快速充電，就要另外再買USB-C充電器，許多網友對此表示「越花越多錢了」、「消火了」、「又要被賺一筆了」。

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「瀏海」外觀依舊

iPhone X系列的「瀏海」外觀，自從推出後一直受網友詬病「太醜」，先前一直有消息預測，iPhone 12會「剪瀏海」，令許多網友相當期待。不過iPhone 12這次雖然邊框改採直角方正設計，但還是確定有瀏海，網友期待落空，表示「發表會看到瀏海還是一樣這麼大片真的傻眼」、「說好的瀏海變小？」

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