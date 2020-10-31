中國遊客誤信賭場旅行遭綁架勒索　鐵籠禁錮竹籤插指甲受盡虐待

重慶政府10月28日透露，重慶警方今年年初聯合柬埔寨警方搗破一宗跨境賭博衍生綁架勒索案，抓獲121名涉案疑犯，現場解救被綁架7名人質。估計前後有超過290人受害。 有受害的中國遊客事後憶述被綁架後「仿佛進入了人間煉獄」，指犯罪分子為了勒索金錢，把他們禁錮在鐵籠和暗室內，用電棍、警棍對他們拳打腳踢，甚至用竹籤插手指甲。

犯罪分子通過境外「洗碼客」和「中介」尋覓賭客，以提供賭博籌碼為誘餌將賭客誘騙至地下賭場。（網絡圖片）

據警方介紹，該犯罪集團以犯罪嫌疑人吳某為首，主要成員均有犯罪前科，其作案手法是通過境外「洗碼客」和「中介」尋覓賭客，以提供賭博籌碼為誘餌將賭客誘騙至柬埔寨的賭場，然後實施綁架傷害，向家屬勒索財物。

受害人曾先生去年在微信收到一條「邀賭」訊息：「賭不賭都沒關係，我給你提供免費的機票，就當來旅遊。而且，你贏了錢隨時都可以走。」他到埗後即被幾名男子控制，被暴力威脅強行簽訂了200萬元（人民幣．下同）借款協議，還被要求只能輸不能贏，將借款全部輸完。在「借款」輸完後，他再被限制人身自由，對方通過毆打、暴力威脅等方式，向其家人勒索贖金。

受害者展示被迫簽訂的借款協議。受害者稱，在賭博的過程中，對方會安排專人全程監控其輸贏情況，要把所有的借款全部輸掉。（網絡圖片）

2019年9月28日，在家人交付了61萬贖金後，曾先生才被釋放回國。同年10月1日，曾先生向重慶警方報案。他又透露，在柬埔寨被綁架的還有多人，他們一起被關押在暗室，經歷各種虐待。「太兇殘了，仿佛進入人間煉獄。」

一名來自江蘇的受害者憶述，他蹲在廁所把衣服脫光，被要求用凍水洗澡，「被腳踹，一邊還跟我家裏視頻，當場我媽就進醫院了。」另一名來自河北的受害者稱，「都是用棍子打的，手臂上都是淤血，棍子打、鞭子抽，兩個腳全是腫的。」有人被打暈後又被礦泉水淋醒，繼續被虐打。還有女性受害者稱，自己每一天都無法入睡，每天都做噩夢。「他們說，殺你一個人就像捏死一隻螞蟻一樣。」

+ 2 + 2 + 2

經警方調查，受害者前後多達290餘人，遍及全國29個省市區，涉案資金達逾7000萬元。據專案組相關負責人介紹，警方共調查鎖定了兩個犯罪集團，涉案疑犯120多人。通過警方嚴密布控，專案組決定境內境外同時收網，將犯罪分子一網打盡。今年1月20日，重慶警方聯合柬埔寨警方同時行動，吳某、梅某及兩個犯罪集團的所有核心成員全部落網，現場解救7名受害人。

有受害者獲救後表示，「那時候我真的很感動、很激動， 因為我以為這輩子可能出不來了。我真的很感激我們祖國的警察，很感激你們重慶警察來解救我們。」

（綜合報道）