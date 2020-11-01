上海男向前女友轉帳550萬「分手費」遭妻子起訴　法院判還200萬

據內媒報道，上海一名女子發現丈夫私下陸陸續續向前女友轉帳550萬元（人民幣，下同），憤而訴至法院。近日法院審結了這宗案件，最終判決丈夫的前女友返還200萬元。

《澎湃新聞》1日（周日）報道指，一次偶然的機會，林琳 （文中人物均為化名）在丈夫李暢的手機裡看到了數筆大額轉帳記錄，收款方是李暢的前女友吳玥，林琳立即質問李暢。李暢承認，他與吳玥之間還有聯繫，原因是吳玥不滿李暢與別人結婚，不斷糾纏，要求給她「分手費」，為了不影響婚姻生活，李暢按照吳玥的要求支付了數筆「分手費」。

林琳要求李暢與吳玥斷絕一切往來，但之後發現李暢繼續轉帳給吳玥，於是將李暢和吳玥告到上海市虹口區人民法院。林琳指，婚後，李暢在自己不知情的情況下多次向吳玥大額轉帳，擅自處分夫妻共同財產，侵犯其合法權益，要求法院確認李暢對吳玥轉帳的贈與行為無效，並要求吳玥返還全部轉帳款項合計550萬元。

法院經審理後認為，李暢婚後半年內，未經妻子林琳同意，數次向前任女友吳玥支付「分手費」的行為，有違公序良俗，且支付的款項明顯不屬於夫妻日常生活開支，應認定為對夫妻共同財產的擅自處分，存在過錯，損害了林琳對夫妻共同財產享有的權益，應屬全部無效。在李暢同意全部款項均返還給林琳的前提下，吳玥應向林琳返還該200萬元。

報道又指，李暢曾為自家的公司出面向吳玥借款，吳玥出借給該公司330萬元，之後李暢連利息還款350萬元。

對於案中其餘的350萬元，因吳玥明確否認該款項的性質為贈與，且在李暢轉帳之前，吳玥與李暢擔任法定代表人的公司之間有其他資金往來，李暢也曾為公司代收款項，而吳玥亦明確表示不會對公司另行主張權利，法院無法認定李暢對吳玥的350萬元轉帳是贈與行為，故而難以支持林琳要求吳玥返還350萬元的訴求。最終，法院判決由吳玥返還林琳200萬元。

（《澎湃新聞》）